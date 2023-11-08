الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرف على ماذا حدث بين هالاند ومدافع يانج بويز

تعرف على ماذا حدث بين هالاند ومدافع يانج بويز
8 نوفمبر 2023 11:28


مانشستر (رويترز)
 بعد خسارة ثقيلة 3- صفر أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، قال رافائيل فيكي مدرب يانج بويز إنه سيتحدث إلى المدافع محمد علي كمارا، بعد أن علم أن قائد الفريق طلب من مهاجم سيتي إرلينج هالاند أن يمنحه قميص اللعب بين الشوطين.وقال فيكي للصحفيين بعد المباراة «لم أر ذلك، هذا خبر جديد بالنسبة لي وأنا مندهش قليلاً، لكني لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة أو الأداء. من المحتمل أن أتحدث معه، ربما طلب منه إرلينج تبادل القمصان، لا أعرف!»
وشوهد مدافع يانج بويز يقترب من هالاند، الذي كان قد سجل بالفعل أحد هدفيه بحلول ذلك الوقت، خلال توجه الفريقين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، حيث تبادلا القمصان.
وتبادل القمصان من المشاهد المألوفة في عالم كرة القدم، كما فعل الكثير من لاعبي سيتي ويانج بويز في استاد الاتحاد، لكن من النادر أن يحدث ذلك بين الشوطين، وغالباً ما يثير غضب الجماهير التي تشعر أنها لفتة في غير محلها في خضم المباراة.
وقال كيث كيرل لاعب سيتي السابق لشبكة سكاي سبورتس إنه كان سيشعر بغضب شديد لو كان مدرباً.
وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي إن تبادل القمصان لم يزعجه، وأضاف «لا أعرف شيئاً عن ذلك، فزنا 3-صفر. لقد حدث ذلك، لا أعرف السبب». 

أخبار ذات صلة
ماذا قال مدرب شاختار للاعبيه بعد مباراة برشلونة؟
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
السيتي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©