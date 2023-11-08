الموتوسيرف يبحر في القناة المائية السبت المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف القناة منافسات وتحدي بطولة الإمارات للموتوسيرف السبت المقبل بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة قوية لأبطال هذه الرياضة وحضور يتجدد مع المنافسة البحرية الحديثة.

وكانت منافسات الموتوسيرف قد سجلت حضورها الأول في القناة مارس الماضي في أول بطولة بحرية، ثم تم تنظيم بطولات الفلاي بورد وزوارق الريموت كنترول في أكتوبر الماضي لتكون استضافة هذا الحدث استمراراً للمنافسات القوية التي ينظمها النادي في القناة.

من جهته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، على رعايته للسباق، وأكد أن اختيار القناة من أجل إقامة السباق والمنافسات يأتي كي يتماشى مع استراتيجية النادي في استمرار الحضور والتنظيم في مختلف الوجهات البحرية في شواطئ العاصمة والأماكن الحيوية والسياحية.

ووجه الشكر لإدارة القناة للرعاية التي تم تقديمها لإقامة السباق والمنافسات الرياضية الخاصة بالموتوسيرف، والتعاون الكبير في سبيل إنجاح الحدث وإبرازه في صورة تعكس وبشكل كبير قدرات التعاون بين الجهات المختلفة لتعزيز ونجاح المنافسات الرياضية وأيضاً إبراز الوجهات السياحية البحرية في العاصمة أبوظبي.

يذكر أن الشراكة بين النادي والقناة في تنظيم الحدث تأتي لتكون ثالث بطولة بحرية تقام في منطقة القناة، وسيصاحب الحدث مجموعة من الفعاليات والأحداث التي ستقدم للجمهور الحاضر فرصة الاستمتاع أكثر بالمنافسات التي ستنطلق في الحادي عشر من نوفمبر، بالإضافة للفعاليات الترفيهية الأساسية الموجودة في القناة.