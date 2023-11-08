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الرياضة

17 دارساً يشاركون في دورة مدربي الريشة الطائرة

17 دارساً يشاركون في دورة مدربي الريشة الطائرة
8 نوفمبر 2023 14:00

 
الشارقة (الاتحاد) 
انطلقت دورة مدربي الريشة الطائرة - المستوى الأول، التي ينظمها اتحاد الريشة الطائرة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ضمن برنامج التضامن الأولمبي بدعم اللجنة الأولمبية الدولية، ويستضيفها نادي المدام.
حضر افتتاح الدورة التي يشارك فيها 17 دارساً من الجنسين، من بينهم 30% من العنصر النسائي، نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وسهيل مبارك بن سباع الكتبي أمين السر العام لنادي المدام. 
وتستهدف الدورة نشر اللعبة في أندية إمارة الشارقة، وتأتي ضمن مبادرات اتحاد الريشة الطائرة لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف مناطق الدولة.
وأكد فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن الدورة تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والتضامن الأولمبي، من أجل تطوير الكوادر الفنية وتأهيلها، وقال: سعداء بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وجميع الاتحادات الوطنية، بهدف استقطاب الشباب في مجالات التدريب بمختلف الرياضات، ونحن على ثقة بتوافر الإمكانات المادية والفنية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدورة.
ووجهت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها للدورة واهتمامها المستمر بتطوير الكوادر الوطنية، وإلى نادي المدام على استضافة الدورة وكافة أندية الشارقة التي حرصت على إيفاد مدربيها للاستفادة من الدورة.
وأكدت الجسمي أن الاتحاد وضع ضمن استراتيجيته العمل على مواكبة التطور في شتى مجالات اللعبة، بتنظيم مجموعة من الدورات للمدربين والحكام، منها دورة المدربين المستوى الأول، ودورات تأهيل الحكام الجدد لزيادة قاعدة الحكام العاملين بالاتحاد، وإطلاعهم على أحدث التغيرات في قانون اللعبة.
من جهته، رحب سهيل مبارك بن سباع الكتبي، أمين السر العام لنادي المدام، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، واستعداد النادي لاستضافة البرامج والأنشطة المختلفة، وتوفير قاعة المحاضرات والصالة الرياضية حسب حاجة كل دورة.

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