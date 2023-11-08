البولينج يدشن منافسات «ألعاب السيدات»



دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد، منافسات النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر.

وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 7 بطولات رياضية متنوعة هي: البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة في مركز دبي الدولي للبولينج، وسيتم تكريم الفائزات في جميع الفئات الفردية والفرق في نفس اليوم.

وتنطلق الجمعة منافسات بطولة البادل التي تقام في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتضمن المنافسة ضمن فئتين هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى إلى 12 نوفمبر، فيما تبدأ منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم الاثنين 13 نوفمبر في نادي النصر، وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات.

ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومتر في مضمار ميدان يوم الجمعة 17 نوفمبر، ويتضمن التنافس فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم الاثنين 20 نوفمبر في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات هي فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، وأيضا حضور الجمهور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب، أو الخروج المبكر من العمل.

وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.