جوارديولا: هالاند عندما لا يفكر كثيراً ويسدد يكون فعالاً



لندن (د ب أ)

أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بعد تسجيله هدفين، لدى الفوز على يانج بويز السويسري 3/صفر، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأكد جوارديولا أنه كان يكفي مشاهدة إيرلينج هالاند يتدرب عشية المباراة ليعرف أنه مستعد لمواجهة يانج بويز في استاد الاتحاد. وخرج المهاجم النرويجي، مصاباً خلال الفوز على بورنموث يوم السبت الماضي، وكان من المتوقع أن يبتعد لفترة عن الملاعب، لكنه شارك منذ البداية أمام يانج بويز وسجل هدفين ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في 15 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه للفريق، كما أحرز هالاند 15 هدفاً هذا الموسم على مستوى كافة المسابقات.

وقال جوارديولا: «لم أتحدث معه، شاهدت حصة التدريب قبل المباراة، كيفية تحركه وسعادته، وشعوره الجيد...بالنسبة لنا، إيرلينج مهم للغاية بتهديده، لقد تحسنت حالته، لذا قررنا الدفع به». وسجل هالاند الهدف الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني، قبل أن يعود القناص النرويجي ويسجل الهدف الثالث لسيتي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا القول: «عادة ما يسجل من منطقة الست ياردات ومنطقة الجزاء... لديه هذه الموهبة، وليست هذه المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك». وأوضح المدرب الإسباني: «ما قام به ريكو لويس كان مذهلاً، فيل فودين وريكو يهاجمان وأحب عندما نهاجم في الثلث الأخير بتمريرات مائلة ونقطع حركة المنافس».

وأشار: «إيرلينج لديه الكرة هنا والمرمى هناك وفي ذلك الموقف عندما لا يفكر كثيراً ويسدد، يكون فعالاً... كان هدفاً رائعاً، والهدف الثاني من فيل كان مذهلاً أيضاً».