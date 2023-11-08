صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار أبوظبي مساء الغد أولى حفلات سباقاته للموسم الجديد «2023 -2024»، الذي يزينه السباق التحضيري لكأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، ويتألف الحفل الافتتاحي من 6 أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وإجمالي الجوائز المرصودة للحفل 515 ألف درهم.

ويجتذب السباق البالغ جائزته 125 ألف درهم، وطوله 2200 متر في الشوط الرابع، 14 من عمالقة الخيول صاحبة التصنيفات العالية، أبرزها «أجرد عذبة» صاحب التصنيف البالغ 121، والنجم المتألق «حميم»، البالغ تصنيفه 118، والذي سبق له حصد 9 انتصارات، منها 7 انتصارات متتالية، والمتطور «مجيب» صاحب التصنيف البالغ 121، وهو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى، وهناك أيضاً «جو ستار»، بجانب «آر بي كنج ميكر».

وتسعي بقية الخيول القوية لإثبات وجودها والتفوق وحجز مكان لها في الشوط الرئيسي لسباق جوهرة تاج زايد البالغ جائزته 5 ملايين درهم، والذي يعد واحداً من أهم أشواط السباقات للخيول العربية الأصيلة بمضامير الدولةودولياً.

خصص الشوط الثالث لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 2200 متر «تكافؤ» البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتنافس عليه «إي أس سوداني» و«اف مخرج»، و«حوافز».

ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، البالغ جائزته 80 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «جي ار باتريوت»، و«جاب مبروكة»، و«راندا».

ويتصدر «اتش ام الشاهين»، و«سول موا الموري» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وهو سباق للمبتدئة من الخيول العربية الأصيلة البالغ جائزته 80 ألف درهم، وينافس على اللقب «جنان».

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 80 ألف درهم، بروز نجم «بالعزم» الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، وينافسه «ار بي ياس صير»، و«بسام الوثبة».

ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وهو شوط تكافؤ لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، ويسعى «نبراس باشون» للفوز على نخبة من الخيول القوية يبرز منها «مندوبي»، و«ويبينر».