الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي

صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
8 نوفمبر 2023 15:00

عصام السيد (أبوظبي)
ينظم مضمار أبوظبي مساء الغد أولى حفلات سباقاته للموسم الجديد «2023 -2024»، الذي يزينه السباق التحضيري لكأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، ويتألف الحفل الافتتاحي من 6 أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وإجمالي الجوائز المرصودة للحفل 515 ألف درهم.
ويجتذب السباق البالغ جائزته 125 ألف درهم، وطوله 2200 متر في الشوط الرابع، 14 من عمالقة الخيول صاحبة التصنيفات العالية، أبرزها «أجرد عذبة» صاحب التصنيف البالغ 121، والنجم المتألق «حميم»، البالغ تصنيفه 118، والذي سبق له حصد 9 انتصارات، منها 7 انتصارات متتالية، والمتطور «مجيب» صاحب التصنيف البالغ 121، وهو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى، وهناك أيضاً «جو ستار»، بجانب «آر بي كنج ميكر».
وتسعي بقية الخيول القوية لإثبات وجودها والتفوق وحجز مكان لها في الشوط الرئيسي لسباق جوهرة تاج زايد البالغ جائزته 5 ملايين درهم، والذي يعد واحداً من أهم أشواط السباقات للخيول العربية الأصيلة بمضامير الدولةودولياً.
خصص الشوط الثالث لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 2200 متر «تكافؤ» البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتنافس عليه «إي أس سوداني» و«اف مخرج»، و«حوافز».
ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، البالغ جائزته 80 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «جي ار باتريوت»، و«جاب مبروكة»، و«راندا».
ويتصدر «اتش ام الشاهين»، و«سول موا الموري» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وهو سباق للمبتدئة من الخيول العربية الأصيلة البالغ جائزته 80 ألف درهم، وينافس على اللقب «جنان».
ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 80 ألف درهم، بروز نجم «بالعزم» الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، وينافسه «ار بي ياس صير»، و«بسام الوثبة».
ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وهو شوط تكافؤ لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، ويسعى «نبراس باشون» للفوز على نخبة من الخيول القوية يبرز منها «مندوبي»، و«ويبينر».

أخبار ذات صلة
خماسية غير مسبوقة لخيول أحمد بن راشد في مهرجان جبل علي
15 سباقاً في موسم نادي أبوظبي للفروسية
سباقات الخيول
مضمار أبوظبي للفروسية
سباق جوهرة تاج زايد
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©