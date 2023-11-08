دبي تستضيف بطولة تشيسترتونز للبولو



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي السبت المقبل، منافسات بطولة تشيسترتونز للبولو التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي ديزرت بالم للبولو بحديقة دبي باركس آند ريزورتس، وتنظمها شركة تشيسترتونز العالمية.

وانتقلت البطولة إلى دبي لأول مرة، بعدما كانت تنظم في حديقة لندن لأكثر من 10 سنوات حتى أصبحت من أكبر بطولات البولو في العالم، وتتضمن بطولة تشيسترتونز للبولو مباراتين بين أربعة من أقوى الفرق البريطانية والعربية، ويلعب فريق إنجلترا للبولو أمام الفريق الإماراتي نورثرن داتا جروب دبي، كما يلتقي فريق بوديسيا ذا فيكتوريوس السعودي مع فريق تشسترتونز لندن الإنجليزي.

وقال صلاح موسى، رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة تشيسترتونز العالمية: «تعد دبي الوجهة المثالية لاستضافة لعبة البولو باعتبارها موقعاً رائداً للأحداث الرياضية العالمية، ونتطلع إلى حدث ناجح، وسنحرص على تنظيم البطولة في كل عام لتكون حدثًا أساسيًا في أجندة دبي الرياضية».

وأضاف:«تدعم شركة تشيستروتنز بكل فخر هذا الشكل المثير من رياضة بولو المدينة منذ انطلاقها أول مرة إلى لندن في عام 2010، ومنذ ذلك الحين، ازدادت شعبيتها، وأصبحت الآن حدثاً رئيساً في أجندة الفعاليات الرياضية، ومن أبرز الفعاليات الصيفية في مدينة لندن، وعملنا على نقل هذا الحدث المهم إلى دبي من خلال مقرنا الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد هذا الانتقال بمثابة تطور طبيعي يتماشى مع نمونا المستمر في المنطقة وعلى المستوى الدولي».

وتعد البطولة إضافة كبيرة ومهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي والتي تمتاز بالتنوع واستقطاب نخبة الرياضيين العالميين، لا سيّما وأن دبي تعد من المدن المميزة بوجود ملاعب ومنتجعات لممارسة البولو وفق أرفع المستويات العالمية، وكذلك وجود أهم الفرسان من مختلف الدول في هذه الرياضة، والدعم الذي توليه الشركات والمنظمون لهذه البطولات التي تستقطب اهتماماً عالمياً، وتتميز بارتفاع مستوى منافساتها.