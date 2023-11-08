«مُدن العقارية» تستضيف بطل ركوب الأمواج «العالمي» كيلي سلايتر

أبوظبي (الاتحاد)

قبيل الافتتاح الرسمي لـ «سيرف أبوظبي»، الوجهة الرياضية والترفيهية والسياحية الأكثر تطوراً في العالم لرياضة ركوب الأمواج، والتي تتخذ من جزيرة الحديريات مقراً لها، استضافت شركة «مُدُن العقارية» المطوّرة لوجهة «سيرف أبوظبي» البطل العالمي لرياضة ركوب الأمواج كيلي سلايتر، وذلك لركوب أول موجة تجريبية من أجل اختبار المنشأة وتقديم ملاحظاته لضمان جودة مثالية للموجة عند افتتاحها في مطلع العام المقبل.

وكان من ضمن الحاضرين عدد من أبرز رياضيي ركوب الأمواج العالميين مثل كارولين ماركس، وفيليبي توليدو، وستيفاني جيلمور، وجابرييل ميدينا، ورمزي بوخيام، والذين انضموا جميعهم للتجربة الاستثنائية في ركوب الموجة التجريبية في وجهة «سيرف أبوظبي».

وتم تطوير وجهة «سيرف أبوظبي» من قبل شركة «مُدُن العقارية» المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الرياضية والترفيهية العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة «كيلي سلايتر ويف» الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الأمواج الاصطناعية.

وتسهم وجهة «سيرف أبوظبي» في تجسيد الطموحات الرياضية لإمارة أبوظبي الساعية إلى ترسيخ إرث من التميز الرياضي وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وتعليقاً على هذه الفعالية، قال معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة شركة «مُدُن العقارية»: «إن وجهة سيرف أبوظبي هي ترجمةً للطموحات اللامحدودة لإمارة أبوظبي وتجسيد للإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها، خصوصاً على صعيد المنشآت الرياضية والبنى التحتية ذات المعايير العالمية».

وأضاف: «كان هدفنا منذ البداية إطلاق وجهة فريدة من نوعها تعزّز من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة والترفيه والسياحة وتستقطب محبّي رياضة ركوب الأمواج من جميع أنحاء العالم، وتوفّر لهم تجربة متميّزة تحاكي أعلى المعايير العالمية، نحن اليوم سعيدون جداً بتنظيم أول موجة اختبارية بمشاركة أفضل الرياضيين العالميين».

وفي هذا الإطار علّق كيلي سلايتر، الحائز على 11 لقباً في بطولة العالم لركوب الأمواج على تجربته في ركوبه للموجة الاختبارية الأولى في وجهة «سيرف أبوظبي»، قائلاً: «شهدت خلال مسيرتي المهنية الطويلة مئات الأمواج المذهلة حول العالم، ومن دون شك هذه الموجة في سيرف أبوظبي تخطّت جميع توقعاتي فهي تُنافس أفضل الأمواج في العالم».

وأضاف سلايتر: «تصل رياضة ركوب الأمواج إلى مختلف أرجاء العالم، وأنا دائماً سعيد لرؤية اندفاع الجماهير لهذه الرياضة. إن تجربة وجهة «سيرف أبوظبي» هو شيء لم أكن أحلم به مطلقاً، وإنه لأمر رائع. وقد يعتقد البعض أن وجودنا في أبوظبي مفاجئ بعض الشيء كوجهة لركوب الأمواج. لكن إمارة أبوظبي دائماً ما تبتكر وتثبت ريادتها في العديد من المجالات».