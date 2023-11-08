«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

أعلن مانشستر سيتي تأهله السريع إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 3-0 على فريق يونج بويز السويسري، واحتفت الصحف الإنجليزية بالنجم والهداف الرائع، إيرلينج هالاند، الذي سجّل «ثُنائية» وقاد «البلومون» للتأهل كما عنونت «إكسبريس» غلافها، بينما أشارت «تيلجراف» إلى أن «قميص هالاند» كان محل طلب لاعبي المنافس بين شوطي اللقاء، في لقطة غير معتادة تدل على التقدير الكبير الذي يلقاه «الصاروخ النرويجي» عالمياً، مهما مزّق شباك منافسيه، في حين قالت «ستار سبورت» إن لكمات هالاند التي لا تتوقف دفعت «السماوي» بقوة نحو الأدوار الإقصائية!

وفي نفس الوقت، أبدت الصحافة في إنجلترا إحباطها من هزيمة نيوكاسل الثانية توالياً أمام دورتموند في «الشامبيونزليج»، وكتبت «تيلجراف» أن نيوكاسل سقط وبات على مشارف الخروج من البطولة، ووصفت «إكسبريس» ما حدث بأن الفريق ارتطم بجدار «أصفر» قوي، إشارة إلى «أسود الفيستيفال»، الذي ترى «ديلي ميل» أنه حطّم آمال نيوكاسل في الاستمرار بالبطولة، رغم أن الأوراق تبدو «مُبعثرة» في «مجموعة الموت» والكل يملك فرصاً للصعود.



وفي إطار مباريات «المجموعة النارية»، وصفت «ليكيب» هزيمة باريس سان جيرمان أمام ميلان بأنها استمرار ل«الليالي الخارجية الحزينة» لفريق «الأمراء»، إذ خسر مباراته الثانية خارج ملعبه في إيطاليا، بعد «السقوط المُروّع» بـ «رُباعية» في إنجلترا أمام نيوكاسل، أما «لو فيجارو» فقد منحت الفريق الفرنسي تقييماً فنياً لم يتجاوز 3 درجات من 10، وقالت إن ردود فعل دوناروما بدت بطيئة وهادئة أكثر من اللازم، وأن مبابي لا يزال منفصلاً تماماً عن الفريق، وأن كل شيء يمر من لاعبي خط الوسط بـ«سهولة غريبة» مثل مرور الماء!



واختلف الوضع تماماً في إيطاليا، حيث خطف ميلان كل الأضواء فوق أغلفة الصحف، وعنونت «كوتيديانو سبورتيفو» غلافها بقولها إن «الشياطين» قدم «لوحة فنية رائعة» في تلك الليلة، ووجهت «لاجازيتا» رسالة فخر إلى فريقها قائلة «ميلان.. أنت الملك»، ووصفته «كورييري ديللو سبورت» بأنه رائع وباهر، وتعتقد «توتوسبورت» أن «الروسونيري» يملك فرصة كبيرة للتأهل بخطوات تصاعدية متدرجة.

وكان أتلتيكو مدريد هو نجم أغلفة الصحف الإسبانية، بعد فوزه العريض بـ«سُداسية» على حساب سيلتك الأسكتلندي، وتصدّر عنوان «دوري جريزمان» غلاف صحيفة «آس» التي مدحت الفرنسي، بعد تسجيله هدفين ودوره المؤثر في قيادة «الأتليتي» نحو صدارة المجموعة، وتصدّرت صورة جريزمان غلاف «ماركا» أيضاً تحت عنوان «إعصار أتلتيكو»، ورغم حزن الصحف الكتالونية، بعد هزيمة برشلونة ووصف «موندو ديبورتيفو» له بأنه «مُخيّب للآمال»، إلا أن انتصار «الروخي بلانكوس» أجبرها على الحديث عنه، وقالت إن أتلتيكو أقام «حفل موسيقي» باهر في ليلة رائعة.