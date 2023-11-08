24 لاعباً في قائمة منتخب الناشئين لمعسكر دبي

دبي (الاتحاد)

اختار المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي مدرب منتخبنا للناشئين تحت 17 سنة، 24 لاعباً لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة.

وتضم قائمة المعسكر كلاً من، هود صالح المنهالي، مسلم محمد تعيب (الجزيرة) فيصل محمد البريكي، مايد محمد اليماحي، سعد مبارك المهري، عبدالله فهد (الوحدة) عبدالله راشد علي، هزاع فيصل بن عقيل (العين) فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، محمد جمال محمد (النصر) سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل) محمد بطي الحامظ، محمد أحمد مشموم، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي) عبيد عمران آل علي، عمير يوسف الريسي، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله، عبدالله مناد (الشارقة) حمد علي محمد، محمد يوسف السعدي (الفجيرة).

ويلعب «أبيض» الناشئين خلال هذا التجمع مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب العراقي الشقيق يومي 13 و15 من الشهر الجاري، على ملعب ذياب عوانة.