ماذا قال مدرب شاختار للاعبيه بعد مباراة برشلونة؟



برلين (أ ف ب)

أشاد المدرب الكرواتي مارينو بوتشيتش بفوز فريقه شاختار دانييتسك الاوكراني المفاجئ على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ووصفه بأنه «مجرد البداية فقط» وخطوة مهمة للأمام لكرة القدم في أوكرانيا، ولم يتمكن الفريق الأوكراني من اللعب على ملعبه «دونباس أرينا» في دانييتسك التي تحتلها روسيا الآن، منذ عام 2014، لكن خوض مباراة الثلاثاء على بعد مئات الأميال في مدينة هامبورج الألمانية بسبب الحرب على أرضها لم يمنع دانيلو سيكان من تحقيق فوز شهير على بطل أوروبا خمس مرات بكرة رأسية في الدقيقة 40.

ولا يزال برشلونة يتصدر المجموعة الثامنة متقدماً على بورتو البرتغالي صاحب المركز الثاني الذي تغلب على أنتويرب 2-0، لكن شاختار سيلعب مع الفريق البلجيكي في 28 نوفمبر بعد أن تغلب عليه 3-2 الشهر الماضي وسيكون واثقاً من تحقيق فوز آخر من شأنه أن يعزز من حظوظه في بلوغ الأدوار الاقصائية.

وقال بوتشيتش «إنه أمر جميل جداً، لكن ليس بالنسبة لي فقط. بالطبع، أنا سعيد جداً، لكنني فخور كثيراً بلاعبي فريقي وجميع الأشخاص في النادي الذين عملوا بجد لمساعدتي في تحقيق ما حققناه».

وأضاف «لسوء الحظ، بسبب الوضع في البلاد، يمكنك أن تسمي هذه مباراة على أرضنا ولكن بالنسبة لنا فهي ليست كذلك، لأنه يتعين عليك تحمل مشقة السفر وفي بعض الأحيان نحتاج إلى يوم أو يومين إضافيين للتعافي بالطبع، الأمر ليس بهذه السهولة.. من المهم أيضاً أن تمثل كرة القدم الأوكرانية البلاد في أوروبا كما فعلنا».

حتى لو فشل شاختار في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، فإن حصوله على المركز الثالث في المجموعة سيمنحه تذكرة إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، حيث يمكنه مواجهة بعض الأسماء الكبيرة في القارة العجوز بما في ذلك ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

قال بوتشيتش في هذا الصدد «إذا حققنا ذلك (التأهل الى دور الـ16) فسيكون أمراً رائعاً. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن البقاء في أوروبا سيكون أيضاً إنجازاً عظيماً، بل هو إنجاز مذهل لهذا النادي في ظل هذه الظروف»، وكشف جورجي سوداكوف الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إن بوتشيتش همس في أذنه بعد المباراة «قال لي ثق بي، إنها مجرد البداية فقط».