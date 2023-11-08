ليما وراشد علي وسالم نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)

واصل فابيو دي ليما أيقونة الوصل إبداعه الكروي، بعدما قاد فهود زعبيل لانتزاع صدارة دورينا من العين مسجلاً واحداً من أجمل أهداف الدوري ضمن ثلاثية الإمبراطور الوصلاوي، ليعيد ذكريات كلاسيكو الزمن الجميل لكرة الإمارات، وقدم نجم الأبيض صورة مبهرة للنضج الكروي، منحته جائزة كأس سبورت فور أوول لأفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، عن جدارة برصيد77% وذلك للمرة الثانية على التوالي قي الاستفتاء.

وفي فئة أفضل حارس، حصل عليها راشد علي حارس الوحدة 60%، وهو الذي ارتدى قفاز الإجادة وتصدى لركلة جزاء حاسمة أمام عجمان، ساهمت في خطف أصحاب السعادة لأهم ثلاث نقاط للفريق خلال الموسم الحالي، قفزت به من المركز الثامن إلى المركز الخامس بـ 12 نقطة.

وعن جائزة أفضل صافرة في الجولة السابعة، فذهبت إلى الحكم الإماراتي المتميز أحمد سالم، الذي أدار قمة الجزيرة والشارقة باقتدار، ليتحصل على أعلى تقييم من لجنة ترشيح الحكم للجائزة بنسبة 65.8% ليكرر للمرة الرابعة تفوق حكم الساحة الوطني على طاقم الحكام الإيطالي لمباراة عجمان والوحدة بقيادة ميشال فابري.

وجاء في المركز الثاني عادل النقبي (اتحاد كلباء وشباب الأهلي) 17%. وحل ثالثاً في الاستفتاء محمد الهرمودي 15% في لقاء النصر والبطائح.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.