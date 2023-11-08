منتخب بناء الأجسام يعود من المونديال بذهبية وفضية

دبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخبنا الوطني لبناء الأجسام محملة بإنجاز مميز من مشاركتها في بطولة العالم، التي أقيمت بمدينة برشلونة في إسبانيا، بحصد ميدالية ذهبية وأخرى فضية إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة.

وكان في استقبال البعثة أمس، في مطار دبي الدولي محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، حيث تم الاحتفاء بهم، تقديراً لمستوياتهم وسط نخبة من أبطال العالم.

وأسفرت النتائج عن نيل اللاعب خالد بخيت الميدالية الذهبية في «ماسترز بناء الأجسام» للفئة العمرية 40-44، بوزن أكثر من 80 كجم، وحصل اللاعب عبدالله حسن رستم على الميدالية الفضية في وزن 85 كجم.

وفي أبرز المراكز المتقدمة حتى المركز السادس، تم تكريم أحمد حسن رستم لنيله المركز الرابع في وزن 80 كجم، ونال نفس المركز اللاعب علي ضاوي في الفيزيك، والمركز الخامس للاعب ثاني خميس في الماسترز، والمركز الخامس للاعب عمر محمد المهيري في الفيزيك لطول 170 سم، واللاعب عبدالله علي الختال المهيري، والذي نال المركز السادس في الفيزيك ماسترز للفئة العمرية 40-44.

واعتبر أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أن المشاركة في المونديال كانت مليئة بالمكاسب، وأنها لم تقتصر على تحقيق الميداليات والمراكز المتقدمة، بل إنها أكدت صحة النهج الفني والتنظيمي الذي تم اتباعه في الربع الأخير من الموسم الحالي، مبيناً أن لجنة المنتخبات تمكنت من رفد المنتخب الوطني بعدد من اللاعبين الموهوبين الجدد، مما ساهم في تعزيز المنافسة على المشاركة ومواكبة التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى العالم.