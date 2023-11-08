منتخب التجديف يشارك في بطولة آسيا بالصين

أبوظبي (الاتحاد)

غادر البلاد أمس، وفد منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث، متوجهاً إلى مدينة تشينجداو الصينية، استعداداً لخوض منافسات بطولة آسيا للتجديف البحري «رجال»، والتي تقام منافساتها يومي السبت والأحد المقبلين.

وتأتي المشاركة في الحدث الآسيوي الكبير، استمراراً لاهتمام اتحاد الشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بتطوير قدرات لاعبي المنتخب الوطنية، وتوفير الفرص لهم لإبراز قدراتهم والمنافسة في كبرى البطولات، خاصة بعد النتائج التي تحققت على الصعيد القاري خلال شهر أبريل الماضي في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي التي جرت في تايلاند.

كما تأتي المشاركة دعماً لخطط المنتخبات الوطنية، وتوفير احتكاك مستمر، حيث بادر الاتحاد وبدعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية بخوض العديد من البطولات العالمية والقارية، من بينها بطولة العالم التي جرت مؤخراً في إيطاليا، ومنافسات التجديف ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو الصينية.

ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية الثلاثي المتألق أحمد خميس الحمادي، وخميس غانم الشامسي وحمد سعيد المطروشي، والذين يملكون سجلاً مشرفاً من النتائج والإنجازات مع المنتخبات الوطنية وفريقهم نادي الحمرية يرافقهم المدرب الجزائري سيد علي واضح.