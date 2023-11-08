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الرياضة

اتحاد الكرة يدعو الجماهير لحضور تدريبات «الأبيض»

اتحاد الكرة يدعو الجماهير لحضور تدريبات «الأبيض»
9 نوفمبر 2023 00:44

معتز الشامي (دبي)

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دعا اتحاد الكرة، جماهير الكرة الإماراتية، لحضور اليوم المفتوح للحصة التدريبية للمنتخب الوطني، والذي يبدأ في الخامسة من مساء اليوم، على استاد الوصل بزعبيل، ضمن معسكر «الأبيض» التحضيري، لبدء مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
ويلتقي منتخبنا مع نيبال يوم الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، قبل أن يغادر إلى البحرين لمواجهة الأحمر البحريني يوم 21 نوفمبر الجاري، ويسعى منتخبنا لحسم بطاقة مؤهلة للمرحلة الثالثة للتصفيات، والتي يتأهل إليها الأول والثاني من كل مجموعة، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثامنة.
ويهدف اتحاد الكرة من إقامة «يوم مفتوح» للجماهير، للمرة الأولى في مسيرة المنتخب خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى إعادة تأكيد الثقة في «الأبيض»، ومنح اللاعبين الدفعة اللازمة، لاسيما بعد تحسن الأداء والنتائج مع البرتغالي باولو بينتو الذي نجح في تقديم أوراق اعتماده مدرباً لمنتخبنا الوطني، بعد الأداء الجيد في كل المباريات الودية الدولية التي خاضها، أمام كوستاريكا والكويت ولبنان، وحقق فيها الفوز مع أداء لافت، غاب عن منتخبنا منذ عام 2015 تحديداً.
وعانى المنتخب الوطني في فترة ما قبل باولو بينتو، من كثرة التغييرات الفنية، وغياب هوية للمنتخب داخل الملعب، ولكن أكد بينتو تمسكه بإيجاد شخصية وهوية فنية قوية للمنتخب في جميع المباريات الرسمية والودية.
واكتمل عقد المنتخب الوطني بقائمة الـ 28 لاعباً، التي تم الإعلان عنها، بعد انتظام لاعبي الشارقة والعين في التدريبات، بعد انتهاء مهمة الفريقين في دوري أبطال آسيا.
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة باولو بينتو، استدعى 28 لاعباً، للقائمة هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، ومحمد الشامسي، وحسن حمزة، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو ليما، وعلي صالح، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان، وكايو كانيدو. ويمكن ملاحظة عدد الوجوه الجديدة التي باتت حاضرة في كل تجمع للمنتخب، خاصة بعض الأسماء التي فرضت نفسها بقوة على التشكيلة، وعلى رأسها عبد الله إدريس، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وكايو كانيدو، وخالد الهاشمي، وبقية الأسماء.
وستكون التدريبات مساء اليوم على استاد نادي الوصل، بحضور الجمهور لتقديم الدعم والمساندة للاعبين، ومتابعة إجراءات التدريبات البدنية والخططية، وتشجيع المنتخب واللاعبين ورفع معنوياتهم، في خطوة أولى قبل دعوة روابط جماهير الأندية، لتشكيل رابطة مشجعي المنتخب، لتقديم الدعم اللازم للأبيض في جميع المباريات بالمرحلة المقبلة.
من جانبه، أشاد ياسر سالم، مدير المنتخب الوطني، بالجدية والالتزام التي بات عليها جميع اللاعبين، في كل المعسكرات والتجمعات، موضحاً أن المرحلة الجديدة بقيادة باولو بينتو، تشهد الاهتمام ب بالتفاصيل كافة الخاصة بكل اللاعبين، والمتابعة الدقيقة لجميع المواهب في الدوري، وهو ما أدى لدمج بعض اللاعبين من المنتخب الأولمبي في تشكيلة الأبيض الكبير، وقدم اللاعبون أداء مميزاً في التجمع الأخير بدبي.
كما أشاد مدير المنتخب بقرار فتح التدريبات لحضور الجماهير ومؤازرة اللاعبين، وأضاف: «جماهير الأبيض وفية، ودائماً ما تلبي النداء دعماً للوطن، والمنتخب يحتاج إلى الجماهير الآن ربما أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتأكيد الثقة في اللاعبين وزيادة الطموح والحماس في نفوسهم خلال مشوار التصفيات، خاصة أن المنتخب ينافس على بطاقة مؤهلة للمونديال من بين 8 بطاقات ونصف بطاقة تم تخصيصها لآسيا، ولدينا ثقة في قدراتنا وفي اللاعبين بأننا قادرون على تقديم الأداء المميز في جميع المباريات بالتصفيات أملاً في تحقيق تطلعات الجماهير».

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