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الرياضة

البحريني الدوسري يُحول «المخاوف» إلى إنجاز ذهبي في «عالمية أبوظبي» للجو جيتسو

بدر الدوسري
9 نوفمبر 2023 00:44

أبوظبي (وام)

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نجح البطل البحريني بدر جمال الدوسري من نادي رضا للفنون القتالية، في تحويل مخاوف أسرته من لعبة الجو جيستو واحتمال تعرضه للإصابة، إلى تأييد وتشجيع مستمر لطموحاته في المنافسة على الألقاب، خاصة أن الميداليات الذهبية التي يحققها في كل مشاركة تتحول لقناعة أكبر بأنه يستحق الدعم المعنوي.
ولم تعترض أسرة الدوسري على أن يسير ابنه جمال (8 سنوات) على نهجه باختياره ممارسة لعبة الجو جيستو، وحرصت على أن توفر له أفضل الظروف للمنافسة في البطولات المحلية والخارجية.
وتوج الدوسري في البطولة الحالية بـ«الذهبية» في نزالات الأساتذة لوزن «69 كجم»، لتكون الذهبية الثانية له خلال عامين، ليرسم محطة جديدة في التميز في رياضة الجو جيستو.
ولعبت المصادفة دوراً في ممارسة الدوسري للجو جيستو منذ 8 سنوات، بعد نصيحة تلقاها من المدرب رضا منفردي، حولته إلى لاعب جو جيستو يمتلك المهارات الكبيرة، والقدرات العالية في المنافسة على الألقاب.
وقال الدوسري إن الجو جيستو في البحرين يمكن أن يصل إلى مراحل متقدمة من التطور، بوجود المواهب الجيدة، والاستفادة من العلاقة المتميزة بين اتحادي الجو جيستو في الإمارات والبحرين.
وأضاف: «السبب الرئيسي في تطورنا السريع هو وجودنا بالقرب من الإمارات، لأنها تقوم بدور كبير في نشر اللعبة، وتنظيم البطولات بمستويات متميزة، ما يتيح فرصة كبيرة للاعبين على مستوى الخليج لتطوير قدراتهم، ونشكر الإمارات على هذا الدور المهم والمؤثر، وتنظيمها المتميز للبطولات بتقنيات عالية ومتطورة، وسبق لي المشاركة في بطولات خارجية في دول عدة، لكن مستوى التنظيم في الإمارات يختلف عن أي مكان آخر، ما يجعلها الوجهة الأولى في العالم لهذه الرياضة».

عالمية أبوظبي للجو جيتسو
الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
الإمارات
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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