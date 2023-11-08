الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سفير أنجولا: الجو جيتسو «يوحد العالم» في أبوظبي

سفير أنجولا: الجو جيتسو «يوحد العالم» في أبوظبي
9 نوفمبر 2023 00:44

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد التحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
الإمارات: دعم جهود تحقيق تطلعات الشعب الليبي

أكد خوليو بيلارمينو جومز ماياتو، سفير جمهورية أنجولا لدى الدولة، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيستو تمثل حدثاً مهماً «يوحد» جميع المشاركين من العالم من خلال هذه الرياضة المثيرة للغاية.
وقال: «جئت إلى مبادلة أرينا لتشجيع رياضيينا، وكان لي شرف تسليم الميداليات لعدد من الفائزين، نثق بأننا سنواصل انتصاراتنا، ونأمل أنه بحلول اليوم الختامي للمنافسة سيكون لدينا المزيد من أبطال العالم».
وأثنى السفير على التنظيم المتميز للحدث الكبير في أبوظبي، بمشاركة الكثير من الدول، من بينها أنجولا، وقال: «قدمنا أداءً جيداً في بطولة العالم لمحترفي الجو جيستو، وأحرزنا 9 ميداليات حتى الآن بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات».

الجو جيتسو
أبوظبي
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
الإمارات
أنجولا
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©