سفير أنجولا: الجو جيتسو «يوحد العالم» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أكد خوليو بيلارمينو جومز ماياتو، سفير جمهورية أنجولا لدى الدولة، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيستو تمثل حدثاً مهماً «يوحد» جميع المشاركين من العالم من خلال هذه الرياضة المثيرة للغاية.

وقال: «جئت إلى مبادلة أرينا لتشجيع رياضيينا، وكان لي شرف تسليم الميداليات لعدد من الفائزين، نثق بأننا سنواصل انتصاراتنا، ونأمل أنه بحلول اليوم الختامي للمنافسة سيكون لدينا المزيد من أبطال العالم».

وأثنى السفير على التنظيم المتميز للحدث الكبير في أبوظبي، بمشاركة الكثير من الدول، من بينها أنجولا، وقال: «قدمنا أداءً جيداً في بطولة العالم لمحترفي الجو جيستو، وأحرزنا 9 ميداليات حتى الآن بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات».