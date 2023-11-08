انطلاقة قوية لمنافسات فئة المحترفين في «عالمية أبوظبي» للجو جيتسو

مصطفى الديب (أبوظبي)

انطلقت صباح أمس المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حمَلة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان ضمن النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة. وتضمنت تحديات اليوم الأول لفئة المحترفين المنافسات التأهيلية للدول لحمَلة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث جمعت المنافسات لاعبين من الدولة نفسها للتنافس والتأهل إلى مرحلة التصفيات، ومن ثم النهائيات المقررة اليوم للحزامين البنفسجي والبني، ويوم الجمعة لفئة الحزام الأسود، ويتأهل لاعبان يحملان الحزام نفسه من كل دولة عن كل فئة وزنية. ويقول يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تمثل منافسات المحترفين العنوان الأبرز لبطولة أبوظبي العالمية، حيث نشهد على مدى ثلاثة أيام أفضل لاعبي العالم يتنافسون لتحقيق المجد، لا سيّما حملة الحزام الأسود، الذين اعتدنا أن يقدموا أداءً مبهراً يمهد لهم الطريق نحو التتويج، وتعزيز فرصهم في المنافسة لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو».

وأشاد البطران بالتطور المستمر للبطولة وقدرتها على إرساء معايير تنظيمية مبتكرة نسخة بعد أخرى ما يعكس دور أبوظبي في النهوض برياضة الجو جيتسو على المستوى العالمي، ويساهم في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لهذه الرياضة، وعاصمة للقرار الدولي، ومحطة أساسية للتطوير واستقطاب نخبة نجوم وأبطال الرياضة؛ بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأعرب البطران عن سعادته بما شاهده من أداء متميز لأبناء وبنات الوطن الذين نجحوا في حجز مكان لهم في التصفيات النهائية لفئة المحترفين، منوهاً بأهمية أن يكون لدينا أبطال وبطلات على المستوى العالمي، ومن خلال أكبر بطولة على أجندة الرياضة الدولية، وهو أمر يدعو للفخر، ونحن على ثقة بقدرتهم على مواصلة المسيرة والوصول إلى منصات التتويج.



مشاركة غير مسبوقة

يقول طارق عمر البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «تحتفل بطولة أبوظبي العالمية في نسختها لهذا العام بخمسة عشر عاماً من التميز. ولقد نجحت هذه النسخة في استقطاب مشاركة خارجية غير مسبوقة بلغت 4000 لاعب توافدوا إلى العاصمة أبوظبي من 127 دولة حول العالم على رأسها البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة العربية السعودية».

ويضيف البحري: «تعكس مستويات المشاركة القياسية من أبرز الأندية والأكاديميات حول العالم إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها البطولة، خصوصاً على صعيد الارتقاء بمسيرة اللاعبين الاحترافية، كونها تؤثر بشكل مباشر على تصنيفهم العالمي المعتمد من قبل رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، إذ تمنح 4000 نقطة لأصحاب المراكز الأولى، ما يعزز فرصهم بالفوز بإحدى فئات جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».

وأكّد الجاهزية التامة لاستضافة نهائيات فئة المحترفين اليوم وغدا، حيث إن فرق عمل الاتحاد تعمل على مدار الساعة لاستضافة آلاف المحترفين، وتقديم بطولة بهذا المستوى المشّرف، وتوقع أن يكون للاعبي الإمارات، خصوصاً حاملي الحزامين البني والأسود، تقديم مستويات لافتة، مشيراً إلى أن الفوز بالميداليات في هذه البطولة الكبرى يحتاج إلى عنصري التركيز والتوفيق، وبالأخص النزالات النهائية التي غالباً ما تحسم عبر أصغر التفاصيل. ويقول ماوريسيو أوسبينا جاراميلو، مدرب فئة المحترفين لدى أكاديمية A.F.N.T الإماراتية: «يقدم لاعبونا أداءً جيداً، قمنا بالتحضير بشكل جيد والتدريب المكثف قبل شهر من انطلاق البطولة. أعشق هذه البطولة وأجواء منافساتها، ولاحظت مدى التطور والنجاح الذي تحققه سنوياً واستقطابها مزيداً من اللاعبين المصنفين الأوائل والأفضل عالمياً».

بدوره، أوضح فيليبي بيزيرا، المدرب لدى أكاديمية روكس للجو جيتسو في البرازيل: «يسعدني التواجد الدائم في أبوظبي عاصمة الجو جيتسو، خصوصاً أنني أحمل ذكريات رائعة في بطولاتها العالمية. زرت أبوظبي للمرة الأولى منذ بضع سنوات، وكنت حينها أحمل الحزام البني، وحرصت على المشاركة في العديد من البطولات، ولكن معظم لاعبي فريقي جاؤوا إلى أبوظبي للمرة الأولى هذا العام. ويضم فريقنا 4 لاعبين».



أهلاً للتحدي

أكدت حمدة الشكيلي، حزام بنفسجي من نادي بني ياس وتأهلت إلى تصفيات وزن 49 كجم، جاهزيتها للمنافسة، وحصد المراكز الأولى، وقالت: «يسرني الوصول إلى هذه المرحلة بلا شك، ولكن لا يزال أمامي نزالات قوية لأخوضها، عقدت العزم على مواصلة السعي لأكون أهلاً للتحدي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لا سيما في ظل احتضانها لأبطال متمرسين عدا عن الحضور الجماهيري اللافت، ما يضفي على الأجواء رهبة فريدة، ويحفزني للتركيز أكثر وبذل أقصى جهودي».

محطة مهمة

تقول البرازيلية جوليا دي كارفالو حزام بنفسجي من أكاديمية «أطلس» في الولايات المتحدة التي تأهلت إلى مرحلة التصفيات لوزن 62 كجم: «نجحت في تقديم أداء جيد، رغم أن النزالات لم تكن سهلة، بل وستكون أصعب اليوم. وأثق بقدرتي على الفوز؛ لأنني تدربت بقوة، وركزت جهودي على تطوير أسلوبي ورفع لياقتي؛ لأنها عامل مهم أيضاً. وتشكل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو محطة سنوية مهمة تستقطب أهم رياضيي الجو جيتسو في العالم، وخاصة اللاعبين البرازيليين، حيث نعتقد جميعنا أنها أحدثت نقلة نوعية في تاريخ اللعبة، ومنحت جميع المعنيين فيها التقدير والانتشار العالمي».



المراحل النهائية

تمكن عدد من أبطال وبطلات الإمارات من التأهل إلى مرحلة التصفيات لمنافسات المحترفين في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود والتي تقام اليوم.



برنامج البطولة

9 نوفمبر: تصفيات الحزام الأسود ونهائي الحزامين البنفسجي والبني لفئة المحترفين

10 نوفمبر: نهائي الحزام الأسود لفئة المحترفين

11 نوفمبر: جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو