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الرياضة

إثارة كبيرة في الدوري البرازيلي

إثارة كبيرة في الدوري البرازيلي
9 نوفمبر 2023 10:30

ريو دي جانيرو (د ب أ)
فاز فريق بوتافوجو على ضيفه بالميراس 3-0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم. وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز كوريتيبا على أميركا مينيرو 3-0، وساو باولو على براجانتينو 1-0، وتعادل إنترناسيونال مع فلومينينسي سلبياً، وأتلتيكو باراناينسي مع فورتاليزا 1-1.
وسجل أهداف بوتافوجو بيدرو جيليرمي (هدفين) في الدقيقتين 18 و64 وجيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 29، وشهدت المباراة طرد جوستافو جوميز لاعب بالميراس في الدقيقة 48.
ورفع بوتافوجو رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام بالميراس، الذي توقف رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية، فاز كوريتيبا على أميركا مينيرو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها برونو جوميز ومارسيلينو مورينو وروبسون دوس سانتوس في الدقائق 22 و36 والأخيرة من المباراة.
ورفع كوريتيبا رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد أميركا مينيرو عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير.
وفي المباراة الثالثة، فاز ساو باولو على براجانتينو بهدف نظيف أحرزه إريسون دانيلو في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.
ورفع ساو باولو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد براجانتينو عند 58 نقطة في المركز الثالث.
وفي المباراة الرابعة، تعادل إنترناسيونال مع فلومينيسي سلبياً، ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.
وفي المباراة الخامسة، تعادل أتلتيكو باراناينسي مع فورتاليزا 1-1، وتقدم فورتاليزا بهدف سجله جويليرمي أوجوستو في الدقيقة 54 وتعادل أتلتيكو باراناينسي عن طريق ويليان في الدقيقة 58، ورفع أتلتيكو باراناينسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع فورتاليزا رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

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