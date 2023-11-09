«بخيت» يحصد فضية «آسيوية الكاراتيه»

علي معالي (دبي)

رفع إبراهيم بخيت، عدد الميداليات الإماراتية في بطولة آسيا للكاراتيه تحت 21 عاماً، إلى الرقم (4)، بعد الفوز بفضية مسابقة الكومتيه فردي وزن تحت 60 كجم في اليوم الأخير للبطولة، المقامة في مدينة ألماتي بكازاخستان وسط مشاركة كبيرة لنجوم اللعبة في القارة الصفراء في النسخة التي تحمل الرقم (21).

وكان منتخبنا قد حقق في اليوم الأول لهذه البطولة 3 ميداليات من نصيب شيخة اليافعي بالميدالية الفضية في«الكاتا ناشئات»، للمرة الأولى في تاريخ كاراتيه الإمارات والعرب بالقارة الآسيوية، وملك عبدالله بالميدالية البرونزية لـ «كوميتيه ناشئات» وزن تحت 47 كجم، وعلي صالح ببرونزية ال كوميتيه ناشئين وزن تحت 70 كجم.

استطاع إبراهيم بخيت أن يقدم مستوى رائعاً في جميع مبارياته، حيث تأهل للمباراة النهائية، بعد تفوقه في المباراة الأولى على لاعب مكاو ليولونج سينج، ثم في المباراة الثانية على اللاعب السعودي سلطان القحطاني، ثم على اللاعب الهندي شيفام جيهريا في المباراة الثالثة، ليتأهل للمباراة الرابعة والنهائية وملاقاة الياباني كوتيتسو ماتسمورا، الذي فاز بالميدالية الذهبية، وحل لاعبنا وصيفاً، مؤكداً حضور الكاراتيه الإماراتي على منصة التتويج القاري ببراعة.

قام بتتويج بطلنا الفضي بالميدالية، راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، مشيداً بالمستوى الذي قدمه حتى صعد إلى منصة التتويج.

ومن جانبه هنأ اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي بعثتنا على هذا الإنجاز، مؤكداً أن الروح القتالية ظهرت في كل المنافسات، وقال: «نرى التطور الكبير للاعبينا الشباب والناشئين والناشئات على مستوى القارة، وهذا يبعث على الأمل في تألق كبير بمستقبل اللعبة».

وأشاد المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي بما قدمه إبراهيم بخيت وبقية زملائه على البُساط الآسيوي في كازاخستان، وقال: «التدريبات والجهد الكبير من لاعبينا ولاعباتنا قبل السفر إلى مدينة ألماتي مقر المنافسات، أثمر عن 4 ميداليات لهذه المرحلة السنية، سواء ناشئين وناشئات وتحت 21 عاماً».