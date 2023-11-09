خمينيز يتصدر قائمة «أفضل الانتقالات»

مراد المصري (دبي)

برز نيكولاس خمينيز في واجهة أبرز اللاعبين الذين شكلوا تعزيزاً مؤثراً لصفوف فريقه الجديد الوصل، وذلك على صعيد الانتقالات الصيفية التي قامت بها أنديتنا، وبالحكم على أرقامه عقب مرور 7 جولات على انطلاق دوري أدنوك للمحترفين.

وترك خمينيز بصمته مع «الإمبراطور» بنيل ثقة المدرب ميلوش، الذي أشركه في جميع مباريات فريقه السبعة، وقدم خلالها 5 تمريرات حاسمة «الأعلى بين كافة لاعبي الدوري لحد الآن»، إلى جانب تسجيله هدفين، و233 تمريرة صحيحة منها 168 في منطقة الفريق المنافس، وبلغت نسبة نجاحه بالمراوغات 72.7٪، وذلك خلال 551 دقيقة لعب.

وتألق خمينيز تحديداً في لقاء العين الأخير، الذي قاد فيه الوصل للفوز 3-1 والتقدم لصدارة الترتيب، بعدما صنع هدفين، وكان لافتاً التفاهم الكبير مع فابيو ليما، حيث أن خمينيز صنع 3 من أهداف ليما الخمسة حتى الآن في الدوري.

وكان أليخاندرو روميرو كاكو صاحب أداء لافت بعد انضمامه إلى صفوف العين هذا الصيف، وهو الذي تصدر قائمة الأكثر تقديماً للتمريرات المؤثرة لحد الآن برصيد 23 تمريرة بحكم توليه مهمة صناعة ألعاب فريقه وضبط إيقاع وسط الميدان.

وعلى صعيد بقية الإحصائيات، برز فيها من بين الصفقات الجديدة، ثنائي الجزيرة مامادو كلوبالي وفرناندو لوكاس اللذان كانا ثاني الأكثر افتكاكاً للكرة من المنافسين بـ 16 مرة، وكان لوكاس تحديداً أكثر لاعب لمساً للكرة في دورينا بعد مرور الجولات السبع بمجموع 635 لمسة، وهو صاحب أكثر التمريرات الصحيحة لحد الآن بمجموع 514 تمريرة، يليه الكوري يونجو بارك الوافد الجديد في صفوف العين بمجموع 421 تمريرة.

وبرز الكولومبي كيفن أجوديلو الوافد الجديد في صفوف النصر، من حيث تصدره قائمة الأنجح في المراوغات بمجموع 24 مراوغة ناجحة لحد الآن بفضل مهاراته الفردية اللافتة.

وفي بقية الإحصائيات، خصوصاً سباق المنافسة على لقب الهداف، تواجد عدد كبير من الوجوه القديمة المستمرة مع فرقها في هذا الموسم، وذلك بانتظار المزيد من الوافدين الجدد والانتقالات التي تتصدر العناوين خارج الميدان بانتظار ما تقدمه في أرضية الملعب، خصوصاً أن الأندية ستسعى مرة أخرى لتعزيز صفوفها في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.