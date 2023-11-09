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الرياضة

«الثقة للمعاقين» يستقبل رئيس الاتحاد العالمي

«الثقة للمعاقين» يستقبل رئيس الاتحاد العالمي
9 نوفمبر 2023 12:00

الشارقة (الاتحاد)
استقبل الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، ميتين سينتورك رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، والوفد المرافق لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما وتبادل والخبرات وخلق علاقات جيدة من أجل تطوير ودعم قضايا ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، كلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين ومريم الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، ووحيد طالب أربيع مدير مكتب الاتحاد العالمي للمعاقين.
وقام الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بتعريف الضيوف بتاريخ النادي وإنجازاته في مجال رياضة المعاقين باعتباره من أرقى وأفضل أندية المعاقين على مستوى الشرق الأوسط، حيث أكد أن الفضل في إنشاء هذا الصرح الكبير يرجع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أمر بإنشاء النادي وذلك ضمن دعمه اللامحدود لكل أبنائه من ذوي الإعاقة والرعاية الكريمة التي وفرها سموه لتحقيق طموحات مجلس إدارة النادي.
كما أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن استقبال نادي الثقة مسؤولي ذوي الإعاقة من مختلف الهيئات العالمية نابع من دور نادي الثقة للمعاقين في المساهمة في دغم قضايا ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات المعنية.
من جانبه ثمن ميتين سينتورك رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين جهود «نادي الثقة» في تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ذوي الإعاقة، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لذوي لإعاقة بما يجعل الدولة تتبوأ مكانة متميزة في هذا الجانب، وتتحول إلى مركز لتطوير مرافق وخدمات ذوي الإعاقة على مستوى المنطقة والقارة.

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