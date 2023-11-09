«الأبيض الأولمبي» يدخل أجواء تحضيرات كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

وصلت إلى دبي بعثة كل من منتخب طاجيكستان الأولمبي، كما وصلت بعثة منتخب الكويت الأولمبي إلى الشارقة، استعداداً لخوض وديتين أمام «الأبيض الأولمبي» يومي 14 و21 نوفمبر الجاري، على أن يلتقي «الأزرق الأولمبي» ونظيره الطاجيكي في ودية ثالثة يوم 17 نوفمبر الجاري.

وتدخل التجارب الودية للمنتخبات الأولمبية ضمن تحضيراتها لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمقررة في قطر خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024، حيث تأهل «الأبيض الأولمبي» بتصدره المجموعة السابعة للتصفيات برصيد 4 نقاط، بتعادله 0-0 أمام الصين، والفوز على الهند 3-0، فيما تأهل منتخبا الكويت وطاجيكستان للنهائيات من بوابة أفضل الثواني في ترتيب المجموعتين السادسة والتاسعة.

وتترقب المنتخبات المتأهلة إلى قطر 2024، قرعة النهائيات المقررة في 23 نوفمبر الجاري، ويلعب في النهائيات 16 منتخباً شملت القائمة قطر «المستضيف»، السعودية «حامل اللقب»، العراق، اليابان، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، فيتنام، تايلاند، أستراليا، إندونيسيا، الكويت، طاجيكستان، الصين، وماليزيا.

من جانبه، أعلن موبين إرجاشيف مدرب منتخب طاجيكستان الأولمبي قائمة ضمت 23 لاعباً استعداداً لمعسكر المنتحب الحالي، والذي يخوض خلاله وديتين بالإمارات، قبل السفر إلى مدينة جينجيانج لخوض وديتين أيضاً أمام مضيفه المنتخب الأولمبي الصيني يومي 19 و22 نوفمبر.

في المقابل، أكد جراح العتيقي مدير المنتخب الأولمبي الكويتي وصول منتخب بلاده إلى الشارقة الأربعاء حيث سيخوض مواجهتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإمارات في 17 من الشهر ذاته، والثانية أمام طاجيكستان يوم 21 من الشهر نفسه.

ويعد التجمع الحالي لـ «الأبيض الأولمبي» بقيادة الإسباني دينيس دا سيلفا، والذي انطلق الاثنين الماضي بمشاركة 26 لاعباً، الأول في برنامج إعداد المنتخب للنهائيات، وتتضمن خطة الإعداد بنهاية المعسكر الحالي في 21 نوفمبر الجاري، إقامة معسكر ثانٍ في يناير من العام المقبل 2024، تأهباً لخوض بطولة ودية دولية بالإمارات، قبل خوض وديتين أخيرتين في التجمع الأخير قبل شهر أبريل 2024، والذي يسبق انطلاق النهائيات.

وأكد محمد عبدالرحمن مدافع منتخبنا الوطني الأولمبي ولاعب حتا الحالي المنتقل من النصر على سبيل الإعارة، على الأهمية الخاصة للتجارب الودية خلال فترة التحضيرات الحالية، استعداداً للنهائيات المرتقبة في العام المقبل 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس في العام ذاته، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «قطعنا الخطوة الأولى بالتأهل بفضل المجهود المشترك للاعبين والجهاز الفني والإداري، وننتظر الخطوة الأهم في النهائيات بقطر».

وأضاف: «في النهائيات لا يوجد منتخب ضعيف والكل يطمح لمنتخب الأفضل، ويبقى الرهان على الاجتهاد لتقديم الأفضل»، لافتاً إلى أن الدعم المستمر من جماهير «الأبيض» يمثل حافزاً مهماً للاعبين.

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برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي»

14 نوفمبر 2023

الإمارات – طاجيكستان، ملعب الحمرية 18:30

21 نوفمبر 2023

الإمارات – الكويت ملعب الحمرية، 18:30

يناير 2024

البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية «الإمارات»

أبريل 2024

مباراتان وديتان في معسكر الإعداد الأخير للنهائيات