سوسيداد لجماهير بنفيكا: «عار عليكم»!

مدريد (د ب أ)

انتقد نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم بشدة جماهير فريق بنفيكا، التي ألقت الألعاب النارية خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وعقب الفوز 3-1، غرد سوسيداد على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «عار عليكم، جماهير بنفيكا».

وقال يوكين أبيريباي، رئيس ريال سوسيداد عقب المباراة، وفقاً لمنشور للنادي على منصة «إكس»: «سنبذل قصارى جهدنا لتحديد هوية هؤلاء الأفراد.. إنهم مجرمون».

وتوقفت المباراة لفترة قصيرة عقب بداية الشوط الثاني، بعدما ألقت جماهير بنفيكا الألعاب النارية في اتجاه جماهير سوسيداد.

وأفاد أبيريباي بأن رئيس بنفيكا اعتذر عقب المباراة، وقال: «كان رئيس بنفيكا يشعر بالخجل، واعتذر عدة مرات».

ونشر النادي الإسباني صوراً لمثيري الشغب على «إكس»، بالإضافة لصور للألعاب النارية، ولكن بدون تعليق، وأصدر بنفيكا بياناً يعتذر فيه عما حدث.

وذكر النادي إنه «ملتزم بشدة» بالعمل مع السلطات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مجدداً، ولم ترد في البداية أي تقارير تفيد بوقوع إصابات.