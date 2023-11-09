تن هاج يبرر خسارة يونايتد بـ «3 قرارات صعبة»!

لندن (د ب أ)

أعرب إيريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن غضبه إزاء «ثلاثة قرارات صعبة» اتخذت ضد فريقه في المباراة التي خسرها أمام كوبنهاجن أمس الأربعاء، والتي صعبت من فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى، بتسجيل راسموس هويلوند هدفين لمانشستر يونايتد في مرمى فريقه القديم، ولكنها انتهت بالخسارة 3-4 بعدما اشتعلت المباراة عقب طرد ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر.

وحصل راشفورد على البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» قبل نهاية الشوط الأول بسبب تدخله مع إلياس جيليرت، حيث تمكن فريق كوبنهاجن من تسجيل هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتوقيع محمد اليونسي، وديوجو جونسالفيس من ركلة جزاء.

ومع ذلك، تمكن مانشستر يونايتد من التقدم مرة أخرى بهدف أحرزه برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل كوبنهاجن هدفين عن طريق لوكاس ليراجير وروني بردغجي لتنتهي المباراة بفوز كوبنهاجن.

وقال تن هاج: «من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، لأننا لعبنا بشكل جيد، أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، قدمنا أفضل دقائق لنا خلال هذا الموسم». وأضاف: «كنا فائزين بالمباراة، ولكني أعتقد أن البطاقة الحمراء غيرت كل شيء، بعدها تلقينا هدفين قبل نهاية الشوط الأول، كان من المفترض عدم احتسابهما.. كان الهدف الأول من تسلل، والثاني من ركلة جزاء، هذه رابع ركلة جزاء تحتسب ضدنا في أربع مباريات، وأعتقد أن هناك ثلاث ركلات جزاء مثيرة للجدل».

وقال: «طرد راشفورد كان قاسياً، أعتقد أنه لعب على الكرة والحكم احتاج لوقت طويل لاتخاذ قرار بإشهار البطاقة الحمراء».

وقال تن هاج إنه كان يوجد لاعب في موقف تسلل يحجب رؤية أندريه أونان، حارس مرمى الفريق، عندما سجل اليونسي هدفه، وقد شعر بالظلم لمنح ركلة الجزاء التي سجل منها جونسالفيس الهدف الثاني بعدما لمست الكرة يد هاري ماجوير.

وأعرب مدرب مانشستر يونايتد عن انزعاجه من الحركة البطيئة والإطار المتجمد الذي تم إظهاره للحكم دوناتاس راسموس من قبل مسؤولي الفار أثناء اتخاذه قراراً بطرد راشفورد.

وقال تن هاج: «أعتقد عندما تقوم بتجميد الصورة، دائماً يبدو الوضع أسوأ كما قلت، لقد احتاجوا لوقت طويل، وبعدها اتخذوا القرار بإشهار البطاقة الحمراء، وأنا حزين للغاية لمثل هذا القرار، أعتقد أنه لم يكن من المفترض أن تسير المباراة على هذا النحو».

وأردف: «هذا ليس له علاقة بكرة القدم، يجب اتخاذ القرارات وأنا أتقبل أيضاً القرارات الخاطئة التي يتخذها البعض في هذا المستوى».

ودفعت هذه الخسارة فريق مانشستر يونايتد إلى قاع المجموعة الأولى، ويعلم الفريق أنه لن يكون قادراً على التأهل للأدوار الإقصائية إذا خسر مباراته في الجولة قبل الأخيرة أمام جالطة سراي التركي، التي تقام في نهاية الشهر الجاري.