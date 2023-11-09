«الوثبة للدراجات».. «بنفسجي وزهري» في طواف ناصر بن حمد



أبوظبي (الاتحاد)



واصل فريق الوثبة للدراجات نجاحاته الخارجية ونجح في الفوز بلقب طواف ناصر بن حمد آل خليفة للدراجات في فئتين الذي أقيم في البحرين، وحسم نجم الفريق الشاب محمد عبدالله لقب سباق تحت 23 سنة، ونجح في كسب القميص البنفسجي المختص بصدارة الترتيب العام لفئة الشباب متقدماً على صاحب المركز الثاني بفارق 4 ثوان، بعدما قدم أداء متميزاً وقوياً طوال مراحل السباق.

وفاز الدراج الروسي فلادمير كوسف، المحترف الأسبق، وصاحب السجل حافل من الإنجازت بالقميص الزهري المختص بصدارة الترتيب العام فئة الماستر بفارق 6 ثوان عن صاحب المركز الثاني، وسط مستوى فني قوي من المشاركين في السباق.

ضم الفريق الكابتن نايف المرزوقي وحسن سلطان وسلطان الحمادي وفيصل الشحي وحمد العبيدلي ومحمد موسي ومحمد المرزوقي وعبدالعزيزر الغيض.

وتقدمت إدارة فريق الوثبة للدراجات بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين على رعاية السباق، وتقدموا بالشكر للاتحاد البحريني للدراجات واللجنة المنظمة على توفير أفضل السبل للحدث وشكرت إدارة الفريق أيضاً مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات لدعمهم للفريق.

ويحرص الفريق على تعزيز مشاركاته في السباقات الخارجية بهدف اكتساب الخبرات والاحتكاك مع الفرق المختلفة وتطوير المستوى.