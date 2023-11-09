«الزعيم» يستعين بخبرات كريسبو لتصحيح أخطاء شرودر

معتز الشامي (دبي)

أعلنت شركة الكرة بنادي العين، التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل السابق، لقيادة الفريق الأول، وذلك خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، الذي أقيل من مهام منصبه، على خلفية اهتزاز النتائج محلياً، رغم مسار الفريق القوي آسيوياً.

ولم يقنع شرودر برغم البداية القوية في 5 جولات بالدوري، قبل أن يتراجع الأداء، وينتهي بهزيمتين أمام النصر ثم أمام الوصل، وذلك بسبب إصرار المدرب على تشكيلة وطريقة لعب لا تستوعب كامل طاقات وقدرات لاعبي الفريق، بالإضافة لإصراره على إرهاق وضغط اللاعبين بحصتين تدريبيتين يومياً، صباحاً ومساءً، فضلاً عن عدم القراءة الجيدة للمباريات والتدخل بتبديلات يمكنها صناعة الفارق، نتيجة لإبعاده لاعبين أصحاب قدرات هائلة مثل عمير أتزيلي وماتياس بالاسيوس تحديداً.

ووجد «الزعيم» ضالته في المدرب الأرجنتيني كريسبو، الذي يمتلك مؤهلات وخبرات يمكنها تعويض النواقص التي كانت حاضرة في عمل الجهاز الفني السابق، لاسيما من حيث إجادة توظيف اللاعبين، واللعب بطريقة 4-2-3-1، والتي ستعيد مجدداً كل من بالاسيوس وأتزيلي للتشكيلة، حيث سيلعب الأول في وسط الملعب بجوار الكوري بارك، بينما سيعود أتزيلي لمركز الجناح الأيمن، ويلعب كاكو في الوسط الهجومي خلف لابا كودجو، بينما يلتزم سفيان رحيمي بمركز الجناح الأيسر.

ويتوقع أن يخوض العين مباراة أو مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد وصول الجهاز الفني الجديد، على أمل منحه فرصة للتعرف على اللاعبين بصورة أفضل، وتجربة بعض العناصر التي يمكنها أن تخدم خطة الفريق.

ويمتلك هيرنان كريسبو «48 عاماً» خبرة تدريبية كبيرة رغم صغر سنه، حيث سبق له قيادة مودينا وبارما الإيطاليين، بالإضافة إلى بانفيلد وديفينسا خوستيكا في الأرجنتين، كما قاد ساوباولو البرازيلي، قبل أن يستقر مؤخراً في الدحيل القطري، وخلال مسيرته مدرباً حقق 5 بطولات هي كوبا سود أميركانا مع ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني، وكأس باوليستا مع نادي ساوباولو البرازيلي، أما مع الدحيل فحقق ألقاب، الدوري القطري وكأس نجوم قطر وكأس قطر.

أما مسيرته من حيث مجموع المباريات كمدرب، فكانت 191 مباراة بمختلف المحطات، حقق الفوز في 88 مباراة، وخسر في 54، بينما تعادل في 49 مباراة، وسجل مع تلك الفرق 306 أهداف، وتلقى 229 هدفاً.