منتخب المبارزة يبدأ مشوار المونديال في سويسرا



علي معالي (دبي)

يبدأ منتخب المبارزة مشواره يوم غد في بطولة كأس العالم (فردي وفرق) في سلاح الايبيه، بمدينة بيرن السويسرية، والتي يشارك فيها أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم بـ 335 لاعباً، ويمثل منتخبنا الوطني في هذا «المونديال» 4 لاعبين، وهم: محمد المازمي، خليفة الزرعوني، عبدالله الحمادي، عمران البلوشي، ومعهم علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، رئيساً للبعثة.

وصرح أسامة عادل مدرب المنتخب بأن البطولة ضمن مخطط تجميع أكبر عدد من النقاط للتأهل للألعاب الأولمبية 2024، وكذلك تحسين التصنيف العالمي وقال: «ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الرباعي في كأس العالم، بل لديهم خبرات كبيرة سابقة، وتوجوا منذ أيام بالميداليات الفضية والبرونزية في دورة الألعاب القتالية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض».

أضاف:«تقام كأس العالم الحالية في سويسرا بمشاركة كوكبة من نجوم العالم، وبعدد كبير للغاية، ما سيجعل المنافسات بشكل عام قوية، وتقام على مدار 3 أيام، اعتباراً من اليوم، وثقتنا كبيرة في عناصر منتخبنا بتقديم مستوى يليق بالمبارزة الإماراتية التي تشهد طفرة مميزة».