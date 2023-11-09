«الأبيض» يتدرب بـ «صفوف مكتملة» استعداداً للقاء نيبال



دبي (الاتحاد)

يُواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على الملعب الفرعي بنادي الوصل، استعداداً لمواجهة منتخب نيبال الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

واكتملت صفوف الأبيض بانضمام لاعبي الشارقة والعين، بعد فراغهم من المشاركة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي لُعبت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث هنأ أعضاء المنتخب لاعبي العين تأهلهم إلى الدور المقبل من البطولة، متمنين لفريق الشارقة كذلك التوفيق في حسم بطاقة التأهل في الجولات المقبلة.