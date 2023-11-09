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الرياضة

«أبوظبي للدراجات الهوائية» يبدأ تجهيز لاعبيه لبطولتي العالم 2028 و2029

«أبوظبي للدراجات الهوائية» يبدأ تجهيز لاعبيه لبطولتي العالم 2028 و2029
9 نوفمبر 2023 13:30

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن خطته الاستراتيجية لتجهيز لاعبيه، للمشاركة في بطولتي العالم للطريق 2028 وللمضمار 2029، والمقرر إقامتهما بجزيرة الحديريات في أبوظبي.
وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي بدء تنفيذ الخطة خلال الفترة الماضية، بإشراك عدد من الدراجين من مختلف الفئات العمرية في السباقات والبطولات الخارجية، مثل طواف بيلاروسيا، وتركمانستان، ومعسكرات خارجية في إيطاليا وإسبانيا، وغيرها. وأوضح أن إعداد وتأهيل الدراجين، يتم بالتنسيق مع اتحاد الدراجات، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأنه سيمتد حتى موعد البطولتين، لاختيار الأفضل والأنسب للمشاركة فيهما.
وأشار إلى أن النادي يواصل استقطابه مزيداً من الدراجين، حيث وصل العدد حالياً إلى 90 دراجاً، وذلك لتكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين الصغار الموهوبين، لتجهيزهم ليكونوا أبطالاً في المستقبل القريب، من خلال مسار تطويري يعتمد على الاحتكاك مع أصحاب الخبرة والمشاركات المتنوعة.
وعن دور النادي في دعم السباقات، والفرق المجتمعية لاستقطاب المزيد من ممارسي اللعبة في أبوظبي، قال النخيرة الخييلي، شهدت الفترة الماضية وجود شغف مجتمعي بممارسة رياضة الدراجات، وهو ما ظهر من خلال ارتفاع عدد المشاركين في السباقات المجتمعية التي ينظمها النادي، ويدعمها، بجانب مجلس أبوظبي الرياضي، وكان الأبرز مشاركة 3 فرق مجتمعية من أبوظبي في طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة بالبحرين، حيث يعمل مجلس إدارة النادي برئاسة مطر سهيل اليبهوني، على إبراز أهميتها، وتقديم الدعم لها، من خلال المبادرات المختلفة والنوعية.

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