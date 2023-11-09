«العميد» يقسو على «الفرسان» في الممزر بدوري السلة



علي معالي (دبي)

حقق فريق النصر فوزاً مثيراً على شباب الأهلي بملعبه على صالة الممزر في الجولة السادسة من بطولة دوري رجال السلة، وكسب اللقاء بفارق 6 نقاط (82 مقابل 76)، بعد مباراة ممتعة في المرحلة الأولى من الدور الأول، ليؤكد «العميد» براعته هذا الموسم بعدم الخسارة حتى الآن في 5 جولات من الدوري، بل ومحققاً الانتصار تلو الآخر على أقوى المنافسين، بمن فيهم حامل اللقب (شباب الأهلي) وكذلك فريق الشارقة.

نجح حسام الوكيل مدرب النصر في فرض شخصيته تماماً على المباراة، متسلحا بمجموعة متميزة من اللاعبين، سواء المحليين أو الثنائي الأجنبي، وظل الفريق متقدماً من البداية حتى النهاية، والمرة الوحيدة التي تقدم فيها «الفرسان» كانت بفارق نقطة واحدة، ولكن النصر وصل الفارق في بعض أجزاء من اللقاء إلى 10 نقاط كاملة.

وأجاد أكثر من لاعب بصفوف العميد، خاصة الجزائري محمد حراث الذي يعتبر واحداً من الإضافات التي صنعت الفارق الكبير مع «العميد» حتى الآن، حيث سجل 31 نقطة ولعب بشكل هجومي ودفاعي على أعلى مستوى، كما سجل الأميركي هاريس 33 نقطة، وأظهر براعة كبيرة في الرميات الثلاثية التي خطفت الآهات والإعجاب بصالة شباب الأهلي بالممزر، وسجل مامادو نداي (9 نقاط)، وكذلك قدم صالح سلطان مباراة رائعة ومعه حسن عبدالله وفيصل محمد، ومن شباب الأهلي سجل الأميركي لويس 23 نقطة، تلاه النجم الكبير قيس عمر (17 نقطة) وحامد عبداللطيف (10 نقاط).

وعبر حسام الوكيل عن سعادته ليس بمجرد الفوز، بل بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق قائلاً: «الالتزام الكامل من اللاعبين بالمطلوب من البداية للنهاية جعلنا نقدم مباراة كبيرة أمام فريق متمرس في البطولات والألقاب، كما أن إدارة نادي النصر لها دورها الكبير في هذا التطور، خاصة عندما دعمت الصفوف بالمحترف الجزائري محمد حراث، ووقوف الجميع حلف الفريق، وهو فوز معنوي مهم للغاية، رغم أن الموسم ما زال في بدايته».

وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات، وبقيت له مباراة واحدة في ختام الدور الأول يوم الأحد المقبل أمام الظفرة، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة من 6 مباريات، ويحتل الفرسان حالياً الصدارة، ولكن بعد أن يخوض النصر مباراة الأحد سوف يعتلي قمة الدور الأول.

وفي مباراة ثانية فاز فريق الشارقة على الوحدة (106 -65)، ليكرر «الملك» تخطيه حاجز الـ (100 نقطة) للمرة الثالثة هذا الموسم، ليصل إلى النقطة (8) من 5 مباريات، في المركز الثالث، والوحدة إلى 6 نقاط من فوز وحيد و4 خسائر في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثالثة فاز الوصل على الظفرة 111- 67 ليصل «الإمبراطور» إلى النقطة السابعة من 5 مباريات، والظفرة إلى النقطة الخامسة في المركز الأخير في الترتيب.