دوري اليد «نيولوك» في النسخة 47

رضا سليم (دبي)

يدشن دوري أقوياء اليد يوم غد النسخة الـ 47 من المسابقة، بمشاركة 8 أندية على لقب موسم 2023-2024، ويلتقي في الجولة الأولى الوصل مع العين بصالة الوصل ومليحة مع النصر بصالة مليحة، فيما يلتقي السبت شباب الأهلي مع دبا الحصن بصالة النهدة وتأجلت مباراة الجزيرة مع الشارقة لمشاركة الأخير في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري بالكويت، خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ويتصدر الشارقة الغائب عن جولة الافتتاح عدد مرات الفوز بالدرع، حيث فاز بـ 17 لقباً منها أخر 7 نسخ على التوالي، يليه شباب الأهلي 11 لقباً والوصل 7 ألقاب والنصر 5 والعين 4، والجزيرة لقبين والشباب بطولة واحدة.

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري «نيولوك» بعد تغييرات في نظام المسابقة وتقام المرحلة التمهيدية بنظام الذهاب والإياب وتشهد 56 مباراة، ويحدد الدور التمهيدي الفرق الأربعة الأولى التي ستخوض منافسات الدور نصف النهائي المقام بدوره من مواجهتي ذهاب وإياب تقامان في 29 مارس و20 أبريل من العام المقبل، وتحددان هوية طرفي المباراة النهائية في 28 أبريل 2024، بجانب طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تقام باليوم ذاته.

وتلعب الأندية من الخامس إلى الثامن في ترتيب الدوري التمهيدي، مع نفس توقيت إقامة مباريات الدور نصف النهائي، بداية من يوم 30 مارس المقبل نظام دوري من دور واحد، حيث يلعب خامس التمهيدي مع ثامن الترتيب والسادس مع السابع، في مباراتين تحددان على أثرهما ملامح الترتيب النهائي للدوري، حيث يلتقي الفائزان من هذه المجموعة في 20 أبريل 2024 لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، على أن يقام في اليوم لقاء الخاسرين لتحديد هوية المركزين الأخيرين بالدوري.

كانت الفرق قد استعدت لانطلاقة الدوري من خلال المشاركة في بطولتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات ورغم أن الشارقة سيطر على بطولات الموسم حتى الآن من خلال الفوز بكأس السوبر وكأسي الاتحاد والإمارات إلا أن بطولة الدوري لها وضعية خاصة لها جميع الفرق وتتعامل مع البطولات الأولى على أنها إعداد جيد للدوري.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب، تعاقدت الأندية مع 12 لاعباً، من بينهم 4 لاعبين من تونس و3 لاعبين من مصر ولاعب واحد من الدنمارك وكوبا والكاميرون والكونغو والبرازيل، وهم المصري محمد حازم والتونسي محمد المديمغ مع العين والدنماركي كريس جورجينسن والكوبي يوسداني بالارد، والتونسي مجدي هلالي مع الوصل والتونسي مصباح الصانعي مع الشارقة والكاميروني هوبيرت مندو وبوريل جريس من الكونغو مع دبا الحصن والتونسي ريان بن محمود والبرازيلي اكاسيو ماركوس مع شباب الأهلي والمصري عمر فولي ومواطنه أحمد قاسم مع مليحة.

وتسيطر المدرسة التونسية على مدربي الأندية في الدوري، حيث يتواجد 5 من أصل 8 مدربين، وهم زهير بن مسعود مدرب العين وكمال هديدر مدرب الجزيرة ومحمد مسعودي مدرب الوصل والثلاثي يظهر في دورينا للمرة الأولى وسامي السعيدي مدرب الشارقة ووليد بن عمر مدرب شباب الأهلي، فيما يعود المصري وليد عبدالكافي إلى قيادة فريق مليحة واستمرار الجزائري حبيب حبة مع دبا الحصن وتواجد في القائمة سعيد محمد المدرب المواطن الوحيد في الدوري.