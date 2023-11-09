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الرياضة

الدفاع المدني إلى نصف نهائي «المؤسسات الحكومية»

الدفاع المدني إلى نصف نهائي «المؤسسات الحكومية»
9 نوفمبر 2023 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)
حجز فريق هيئة الدفاع المدني بالشارقة أولى بطاقات التأهل إلى نصف نهائي بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة في نسختها السادسة والعشرين التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
ضمن منافسات المجموعة الأولى، حقق فريق هيئة الدفاع المدني فوزه الثاني على التوالي على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط متربعاً على قمة المجموعة، ويضمن التأهل إلى المربع الذهبي دون النظر إلى نتيجة مباراته المتبقية، بينما يتوقف رصيد حامل لقب البطولة السابقة عند ثلاث نقاط، ولا سبيل له إلا الفوز في مباراته المقبلة مع هيئة الطرق والمواصلات.
وضمن منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات فوزاً مستحقاً على فريق دائرة الموارد البشرية بهدفين دون رد لينعش آماله نحو المنافسة على حجز المركز الثاني، والتطلع إلى التأهل للدور الثاني، ويحتاج الفوز على فريق مطار الشارقة لضمان التأهل.
من جانبه عبّر محمد سلطان مدرب الدفاع المدني عن سعادته بالأداء المميز للاعبي الفريق خلال المباراة، وتحقيق الفوز الثاني وضمان التأهل للمربع الذهبي، والذي سيكون له مردود إيجابي خلال المنافسات، مشيراً بأنه تم تدعيم الفريق بالعديد من العناصر المميزة من أجل تحقيق لقب البطولة.

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