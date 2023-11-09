«هايك آند فلاي» تستعد للمحطة الأخيرة في حتا

رضا سليم (دبي)

يترقب المشاركون في بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، وتطوف 3 إمارات، المرحلة الخامسة والأخيرة من الحدث التي ستقام في مدينة حتا السبت، بعدما أقيمت 4 جولات في دبي وجبل ينس وجبل جيس في رأس الخيمة وجبل الفاية في الشارقة.

وأشاد المشاركون بالتنظيم واختيار أماكن القفز التي تكشف المعالم السياحية في الإمارات، وطالب الإيطالي آرون دورجاتي المتصدر للبطولة حتى الآن بعدما فاز بـ3 من أصل 4 جولات، من اللجنة المنظمة، إقامة جولة إضافية لتصبح البطولة ستة جولات في النسخة الثالثة العام المقبل على أن تكون هذه الجولة الإضافية بجبل الفاية، وذلك بعد الارتياح الكبير الذي شعر به خلال الجولة الرابعة من البطولة، وقال: «جميع المشاركين لم يكن لديهم الرغبة في الهبوط وإنهاء القفزة الاستعراضية التي تسبق عادة التتويج كتقليد في كل البطولات بعدما استمتعوا بالأجواء الرائعة».

وقال يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة للبطولة إن اللجنة ستدرس طلب المشاركين في أول اجتماعاتها عقب نهاية الحدث، مشيرا إلى أن من أولويات اللجنة المنظمة، عودة الضيوف إلى بلدانهم، وهم يحملون أجمل الذكريات عن البطولة وعن الأماكن السياحية بالدولة، ما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية، وهي أحد ابرز أهداف الاتحاد من تنظيم مثل هذه البطولات، موجهاً الشكر إلى ميديا لاند وجي فورس وجرافتي على تعاونهم المثمر.

وأشاد محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة في نسختها الثانية والخدمات اللوجستية التي قدمتها، مما سهلت من مهمة المشاركين، ولم تكن هناك أية احتجاجات، مضيفاً إلى أن الاتحاد وعقب جولة حتا سيعكف على الإعداد والتحضير لمنافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، والتي ستقام لأول مرة خارج أوروبا وتحديد في المنطقة ما بين سكاي دايف دبي وفندق شاطئ العنوان بالجميرا، خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الجاري ويشارك بها أفضل 20 فريقاً، ثم تعقبها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات «دقة الهدف»، خلال الفترة من العشرين وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.