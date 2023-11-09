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الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي في «سوبر اليد» البحريني والسعودي

الشارقة وشباب الأهلي في «سوبر اليد» البحريني والسعودي
9 نوفمبر 2023 17:00

دبي (الاتحاد)
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد اليد عن مشاركة فريق الشارقة في النسخة السادسة من كأس السوبر الإماراتي البحريني أمام النجمة البحريني يوم 2 ديسمبر المقبل، بصالة نادي الشارقة، باعتبار الملك الشرقاوي بطل كأس السوبر المحلي، فيما يمثل فريق شباب الأهلي كرة اليد الإماراتية في النسخة الأولى لكأس السوبر الإماراتي السعودي، والذي من المقرر أن يقام يوم الخميس 22 فبراير 2024 بمدينة الدمام، ويشارك الفرسان في هذه البطولة بوصفه وصيفا لبطل كأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023/2024 أمام فريق يمثل كرة اليد السعودية، والذي لم يتحدد بعد. 
من ناحية أخرى، خسر فريق الشارقة أمام الغرافة القطري بنتيجة 27-29 في أولى المباريات الودية التي يخوضها في معسكر الدوحة، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري بالكويت، خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، ويلعب الفريق مباراة ودية ثانية مع منتخب رديف قطر قبل أن يتوجه إلى الكويت يوم 15 نوفمبر الجاري. 

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