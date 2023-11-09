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الرياضة

«رابطة المحترفين» تحصد جائزة أفضل محتوى في البث التلفزيوني

«رابطة المحترفين» تحصد جائزة أفضل محتوى في البث التلفزيوني
9 نوفمبر 2023 14:45

أبوظبي (الاتحاد) 
فازت رابطة المحترفين، بجائزة أفضل محتوى استراتيجي لسنة 2023، على مستوى المنطقة العربية، وذلك في مجال البث التلفزيوني، والمقدمة من قبل اتحاد الإذاعات العربية.
جاء ذلك، خلال حفل أقيم مساء أمس الأربعاء في دبي، ونظمه اتحاد الإذاعات العربية، للاحتفاء وتكريم أصحاب التميز في مجالات البث التلفزيوني في مختلف المجالات، وإبراز المبادرات الرائدة من نوعها عربياً.
وجاء فوز رابطة المحترفين بالجائزة بعد منافسة مع أبرز المؤسسات الرياضية من ذات المجال، وذلك تأكيداً على حرص الرابطة على مواكبة المستجدات واستخدام التقنيات الحديثة من تصاميم الجرافيك، الواقع المعزز، الإحصائيات بالإضافة إلى توحيد معايير البث. 
وتأتي الجائزة لتكون إضافة جديدة لخزينة الجوائز وأوسمة التفوق، التي تزخر بها رابطة المحترفين الإماراتية، التي سبق أن فازت بجوائز عدة في مجالي البث والإنتاج التلفزيوني.

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