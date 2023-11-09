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الرياضة

«انهيار اليونايتد» و«سعادة الريال» في «ليالي الأبطال»

«انهيار اليونايتد» و«سعادة الريال» في «ليالي الأبطال»
9 نوفمبر 2023 15:15


عمرو عبيد (القاهرة)
لحق ريال مدريد ومواطنه سوسيداد ومعهما بايرن ميونيخ وإنتر ميلان بركب «حامل اللقب» مانشستر سيتي ولايبزيج، ضمن المتأهلين مُبكراً إلى الدور التالي في «الشامبيونزليج»، في حين خيّم الإحباط والحزن على الأجواء المُحيطة بمانشستر يونايتد وإشبيلية وبنفيكا، بعد استمرار السقوط والاقتراب من الخروج، وهو ما عبّرت عنه أغلفة الصحف الأوروبية، باحتفالات التأهل من جانب والبكاء على الأطلال من جانب آخر.
صحيفة «ماركا» قالت إن ريال مدريد يبدو فريداً من نوعه ولا يوجد له مثيل في دوري أبطال أوروبا، حيث عزّز رقمه القياسي بتجاوز دور المجموعات للمرة الـ32 في 32 نسخة، وهو الفريق الوحيد الذي حصد هذا الإعجاز في تاريخ البطولة، أما «آس» فكتبت أن الكل يشعر بالسعادة داخل «قلعة الملكي»، وأشارت إلى أن «الريال» حقق الفوز من دون بيلينجهام وتأهل إلى دور الـ16، كما أبدت سعادتها نحو ما قدمه إبراهيم دياز بعد غياب طويل وهو ما استحق معه تحية كبيرة من جانب الجماهير، وكذلك استعادة رودريجو ابتسامته الغائبة هو الآخر، عقب تسجيله هدفاً وحصوله على لقب الأفضل في المباراة.
وتناولت الصحف الإسبانية كذلك نجاح ريال سوسيداد «الباهر» في دوري الأبطال، بعد تأهله هو الآخر إلى الدور التالي، حيث أفردت «موندو ديبورتيفو» الكتالونية غلافها للإشادة به تحت عنوان «الإعصار»، وقالت إن «الأبيض والأزرق» بلغ ثُمن النهائي القاري بعد «دهس» بنفيكا في الشوط الأول، وأشارت إلى أن النادي البرتغالي سيلقى عقوبات «قاسية»، سواء بالغرامة المالية، أو إغلاق جزئي لمدرجات ملعبه بعد إلقاء جماهيره الألعاب النارية على جماهير سوسيداد، وهو ما اعتذرت عنه إدارة «النسور»، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتحديد هوية هؤلاء الأفراد الذين وصفتهم بـ«المُجرمين».
وفي إيطاليا، كتبت «لاجازيتا» أن إنتر ميلان حافظ على صورته «الناجحة الثابتة» باستمرار انتصاراته ونتائجه الجيدة خارج الديار، ومن ثم تأهله المُبكر إلى دور الـ16، الذي قاده إليه نجمه المُتوهج لاوتارو مارتينيز، ووصفت «كورييري ديللو سبورت» فريقها بأنه مثل «الثور الهائج» الذي لا يتوقف عن الإطاحة بمنافسيه، كما وصفت لاوتارو بأنه «ظاهرة» بعدما سجّل 14 هدفاً خلال 15 مباراة في مختلف البطولات، بينما أشارت كلتاهما إلى احتفاظ نابولي بحظوظه في التأهل رغم التعادل الغريب على ملعبه أمام يونيون برلين.
«انهيار اليونايتد»، كان العنوان الأبرز في الصحف الإنجليزية وظهر عبر «تيلجراف»، التي قالت إن مانشستر يونايتد تلقى هزيمة «مهينة»، وأنه يحتاج إلى «معجزة» للتأهل إلى الدور التالي، أما «ذا تايمز» فوصفت الأمر بـ«الكارثة» بعد تذيل «الشياطين» جدول الترتيب قبل مباراتين من نهاية مرحلة المجموعات، وتحدثت «ميرور» عن «الألم الدنماركي» الذي تسبب فيه راشفورد وماجواير، والتفريط في التقدم مرتين، لتتواصل «الأخطاء الفادحة» من جانب فريق تن هاج.

 

 

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