صراع القمة يتواصل بين الأربعة الكبار في الدوري الإسباني



مدريد (د ب أ)

يستمر الصراع الشرس في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بين جيرونا وريال مدريد، ومن خلفهما برشلونة وأتلتيكو مدريد مع دخول المسابقة المرحلة الثالثة عشرة لها. ويتصدر جيرونا مفاجأة الموسم، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، وأربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، وست نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وفي الجولة الماضية للمسابقة، فاز جيرونا على مضيفه أوساسونا 4 2/، وبرشلونة على مضيفه ريال سوسيداد 1/صفر، بينما تعثر ريال مدريد وتعادل سلبياً مع ضيفه رايو فايكانو، في الوقت الذي خسر فيه أتلتيكو على ملعب لاس بالماس 1.2/ ويستأنف الدوري الإسباني نشاطه بمواجهة جيرونا مع مضيفه رايو فايكانو وريال مدريد مع مضيفه بلنسية السبت، على أن يلتقي برشلونة مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، وأتلتيكو مع ضيفه فياريال يوم الأحد.

ويعيش جيرونا موسماً استثنائياً، حيث لم يفقد سوى خمس نقاط فقط في أول 12 مباراة بالخسارة أمام ريال مدريد، والتعادل مع ريال سوسيداد. ويمتلك جيرونا أقوى خط هجوم هذا الموسم بتسجيله 29 هدفاً مقابل 15 هدفاً سكنت شباكه، ويعتمد الفريق بشكل كبير على جهود الثنائي، أرتيم دوفبيك ويانجل هيريرا، حيث أحرزا عشرة أهداف فيما بينهما حتى الآن.

ويطمح جيرونا بقيادة مدربه ميجيل انخل سانشيز مونيوز، للبقاء في القمة لأطول وقت ممكن، والدفاع عن حقه المشروع عن اللقب الأول في تاريخ النادي الذي تأسس في عام.1930 من جانبه يتطلع ريال مدريد للاستفادة من تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي، والمضي قدماً في رحلة البحث عن اللقب المحلي. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحارس الأساسي للنادي الملكي كيبا أريزابالاجا سيلحق بالمواجهة أمام بلنسية من عدمه عقب تعرضه للإصابة خلال فترة الإحماء التي سبقت المواجهة أمام سبورتينج براجا، ليشارك الحارس البديل أندري لونين بدلاً عنه خلال المباراة القارية.

ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال على صلابة فريقه الدفاعية، حيث لم تستقبل شباكه سوى ثمانية أهداف فقط ليصبح أقوى خط دفاع حتى الآن في الدوري المحلي، كما يعول بشكل رئيس على أهداف نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد عشرة أهداف. على الجانب الآخر يسعى برشلونة لتجاوز كبوته الأوروبية، بالخسارة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون رد ومن قبلها السقوط على ملعبه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، والمضي قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأوروجواياني رونالد أراوخو سيلحق بالمواجهة أمام ألافيس من عدمه بعد إصابته أمام شاختار. ويأمل برشلونة أن يستعيد قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حاسته التهديفية، حيث لم يسجل حتى الآن سوى خمسة أهداف، ورغم ذلك يتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري الإسباني. ويخوض أتلتيكو مواجهته أمام فياريال بمعنويات عالية بعد فوزه الكاسح على سيلتك الاسكتلندي بنصف دستة أهداف، ليعتلي صدارة مجموعته في دوري الأبطال. ولكن أتلتيكو يسعى لاستعادة توازنه في الدوري المحلي، بعد خسارته المفاجأة على ملعب لاس بالماس في الجولة السابقة، وهي الهزيمة التي جاءت بعد ستة انتصارات متتالية.

ويعتمد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو بشكل أساسي على جهود ثنائي خط الهجوم أنطوان جريزمان وألفارو موراتا، بعد أن سجلا فيما بينهما 14 هدفاً. وفي بقية المباريات، يلتقي اتلتيك بيلباو مع سيلتا فيجو غداً الجمعة، على أن يلتقي ألميريا مع ريال سوسيداد وأوساسونا مع لاس بالماس وخيتافي مع غرناطة بعد غد السبت، في الوقت الذي يلتقي فيه ريال مايوركا مع قادش، وإشبيلية مع ريال بيتيس يوم الأحد المقبل.