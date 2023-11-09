إقبال كبير للمشاركة في سباق دبي للشراعية 43 قدماً

دبي (الاتحاد)

يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2023-2024)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية -السبت- في شواطئ دانة الدنيا دبي ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات اكتملت لإنجاح السباق على ضوء التنسيق القائم مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دائماً وراء نجاح فعاليات النادي.

وكشف محمد سيف المري عن التعاون الكبير الذي أظهره الملاك والنواخذة منذ إعلان تنظيم الحدث وفتح باب التسجيل للمشاركة، حيث تجاوز عدد القوارب التي أكدت مشاركتها قبل موعد إغلاق باب التسجيل بيوم واحد 75 قارباً، وهو رقم جيد وكبير من الممكن أن يزيد في الساعات المتبقية لفترة القيد والتسجيل.

وأشار مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن هذا العدد الكبير من القوارب التي ستسجل حضورها في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً يوم غد -السبت- يعكس التطور المتواصل للسباقات التراثية ومكانتها في قلوب أهل الإمارات الذين يتسابقون كل مرة من أجل إحياء الموروث الشعبي المرتبط بحياة الآباء والأجداد.