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الرياضة

بيرهوف: تخلصت من ضغوط 4 سنوات مع «الماكينات»!

بيرهوف: تخلصت من ضغوط 4 سنوات مع «الماكينات»!
9 نوفمبر 2023 16:53

برلين (د ب أ)
أكد أوليفر بيرهوف، المدير السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه تخلص من الضغوط، عقب رحيله عن منصبه بعد خروج «الماكينات» من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.
وقال بيرهوف: «الفارق الذي ألاحظه بالفعل هو أن الضغوط لم تعد موجودة».
وأضاف: «استمتعت بالميزة المذهلة داخل الملعب وبتحمل مسؤولية الفريق، هذا أمر رائع، أنا شخص دائماً يحب الضغط والمسؤولية».
رحل بيرهوف عن اتحاد الكرة الألماني، في ديسمبر الماضي عقب الإخفاق في المونديال، بعد أن تولى منصب مدير الفريق لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
ويبقى بيرهوف مشجعاً بارزاً للمنتخب الألماني، ويأمل أن يحضر مباريات الفريق في يورو 2024 بألمانيا، كمشجع مخلص.
وأوضح بيرهوف: «نعيش الآن الأجواء المحيطة بالمنتخب الوطني التي تتشابه إلى حد ما مع الأجواء في البلاد، أتمنى أن نستغل يورو 2024 بطريقة إيجابية مع إضفاء البهجة على الحالة المزاجية بعض الشيء».

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