شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان «البولو الوردي»



دبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في مهرجان بينك بولو-2023 «البولو الوردي» الذي نظمه نادي غنتوت، تزامناً مع (شهر أكتوبر الوردي) الخاص بالتوعية بسرطان الثدي، وتضمن العديد من الفقرات الاحتفالية الجماهيرية بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف الفعاليات، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، لزيادة الوعي المروري بأهمية القيادة الآمنة على الطرق، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.

واطلع الجمهور على أهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية والحث على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وجهود دورية الطفل في غرس الثقافة المرورية لدى النشء، وشاركت الأسر مع أطفالها في مرسم الأطفال للتوعية المرورية.

ونظمت المديرية مسابقات توعية مرورية تضمنت أسئلة عامة، والقيام بجولة على الجمهور باستخدام أجهزة وتقنية AR والتي تتيح مشاهدتها عبر الشاشات الذكية وهي تتحرك، كما تم عرض أفلام توعية رقمية باستخدام أجهزة الآيباد.

وتجولت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بإدارة المراسم والعلاقات العامة وسط الأسر والأطفال في المهرجان، مع عزف باقة من أجمل مقطوعاتها الموسيقية التراثية المعبرة، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 أداءها المتميز بعروض باهرة من الكلاب البوليسية.