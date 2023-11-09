بليند لـ«الاتحاد»: جيرونا يمتلك مقومات «الكبار» في «المغامرة المفتوحة»

مراد المصري (دبي)

أكد الهولندي داني بليند، لاعب جيرونا الإسباني، أن فريقه رغم أنه يُصنف في نطاق الأندية «الصغيرة»، لكنه يمتلك مقومات «الكبار» من أجل المضي قدماً نحو النجاح والتفوق سيراً على رؤية واضحة وطموحة جعلته يقلب التوقعات ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة، متقدماً على أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأوضح بليند في لقاء عبر الفيديو مع «الاتحاد» من مقر نادي جيرونا في مقاطعة كتالونيا، أنه سيكذب لو قال إنه توقع أن يكون الفريق متصدراً للترتيب في الوقت الحالي بعد انضمامه خلال الصيف الماضي، لكنه أكد أنه وجد الرؤية التي أخبره النادي عنها، وقال: «كان الحديث مع الإدارة والمدرب ميتشل أن الفريق لديه رؤية بلعب كرة قدم هجومية، وهو ما حفزني على الانضمام، إلى جانب حقيقة أن جيرونا تواصل معي خلال الشتاء الماضي قبل انضمامي لصفوف بايرن ميونيخ، لكن بقيت قنوات التواصل بيننا، وكنت أشعر دائماً أن النادي يريدني، وهو ما حفزني على القدوم».

وأوضح اللاعب، أنه من الصعب مقارنة كل مدرب بالآخر، وهو الذي خاض مسيرة حافلة في صفوف أندية مثل أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، إلى جانب خوضه 103 مباريات دولية في صفوف منتخب بلاده، وقال: «كل مدرب لديه طريقة لعب وخطط خاصة به، إلى جانب أسلوبه في التعامل، وميتشل مدرب جيرونا لديه جانب إنساني مهم فهو يعرف كيف يتواصل معنا، وتراه يشاركنا أحياناً اللعب في التقسيمات، لكن فور أن يبدأ التدريب فهو يتولى إدارة الأمور بكل جدية ويطلب منا الالتزام وبذل أقصى طاقة».

ورفض اللاعب اعتبار أن جيرونا من الأندية الصغيرة بالنظر لملعبه ذي السعة الأقل مقارنة بالأندية السابقة التي لعب لها، وعدم وجوده ضمن المنافسين على الألقاب في السابق، وقال: «بالنسبة لي تتوافر هنا جميع المقومات المشابهة للأندية الكبيرة، خصوصاً المعدات والمرافق للتجهيز اللازم لخوض المنافسات، إلى جانب عمل الإدارة الاحترافي».

وفيما يتعلق بتصدر ترتيب الدوري الإسباني من قبل الفريق الذي يعتبر أحد أندية مجموعة السيتي الكروية، قال بليند: «لقد عملنا بجد ولعبنا جيداً من أجل الوصول إلى هذا المركز، نحن حالياً في مغامرة مفتوحة ونلعب كل مباراة بوقتها، ونعتبر المباراة التالية هي الأهم، وطموحنا لا حدود له، ونتطلع أن نرى إلى أين نصل في النهاية، لكن الأهم أن نحافظ على أسلوبنا في لعب كرة القدم الهجومية وتقديم الأداء نفسه في كل مرة نخرج فيها على أرض الملعب».

وأضاف: «لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإسباني، لذلك يجب أن نستمتع بما نقدمه ولا نقوم بتغيير أسلوبنا، والأهم الحفاظ على تواضعنا، ولا أصف ما يحصل بأنه حلم، ولكنه نتاج خطة واضحة حول كيف نريد أن نلعب كرة القدم ونقوم بتطبيقها حالياً في الملعب، لكن لا يمكن التكهن دائماً بالنتائج».

وتابع: «من الأمور التي لفتت انتباهي أن العديد من الأطفال يرتدون قمصان الفريق في وسط المدينة، إلى جانب الأجواء الحماسية حول الملعب قبل خوضنا المباريات، وهو الأهم مما يجعلنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق المزيد، ويرسخ الإيمان لدى الجماهير أيضاً أن الأمور قابلة للتحقيق في حال استمرارنا بالطريقة نفسها».

وفيما يتعلق بقدرته على تقديم هذا الأداء مع الفريق في سن الـ 33 عاماً، قال: «العناية بالجسد عبر التعامل الجيد بالتدريبات والنوم مبكراً وتناول الطعام الصحي أهم الأمور، وأظن أنني سأستمر باللعب للمزيد من السنوات بسبب الجينات الوراثية، حيث استمر والدي باللعب حتى سن الـ 37 عاماً».

وتابع: «أنا جاهز للعب في أي مركز يطلبه المدرب مني، ربما أفضل اللعب في وسط الميدان، لكنني جاهز للعب على الجهة اليسرى أيضاً أو أي مكان في أرضية الملعب، لا يوجد لدي مشكلة في ذلك».

وحول تقييمه للاعب البرازيلي سافيو الذي يحظى باهتمام من مانشستر سيتي الإنجليزي، قال بيلند: «أتذكره عندما كان في هولندا، لم يلعب كثيراً وقتها، لكنه الآن يحصل على فرصة كاملة، وهو لاعب موهوب، ولديه إيقاع اللعب الممتاز والمراوغات ويسجل الأهداف ويصنعها، لكنه لا يزال صغيراً وقابلاً للتطور أكثر، والأمر المميز فيه أنه متعطش للتعلم، أنا أتحدث معه بلغة الإشارة في الملعب (يضحك)، لأنه يتحدث البرتغالية وأنا الهولندية والإنجليزية، ونحاول معاً أن نتعلم الإسبانية لنتواصل أكثر في الملعب».

واستذكر بيلند، مزاملته الجنوب أفريقي تولاني سيريرو في صفوف أياكس، وهو الذي لعب لاحقاً مع الجزيرة، وقال: «كان لاعباً موهوباً، امتلك حركة مميزة بالتمويه بالخروج ثم الدخول سريعاً سميناها حركة سيريرو، إنه لاعب خط وسط ممتاز ومتواضع للغاية ومن الرائع اللعب معه».

واعتبر بليند، أن ما يمر به أياكس من صعوبات في الموسم الحالي، أمر يحزنه بصفته مشجعاً لهذا النادي الذي تدرج في أكاديميته قبل الاحتراف، لكنه يثق أن الفريق سيتمكن من استعادة توازنه في الفترة المقبلة.