8 أشواط في افتتاح «كرنفال» سباقات دبي

عصام السيد (دبي)

يحتضن مضمار ميدان أمسية سباقه الأول في كرنفال سباقات دبي للموسم الجديد مساء اليوم، ويتألف من 8 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويستقطب الحفل حوالي 93 خيلاً، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للأمسية 1.4 مليون درهم.

وينطلق الشوط الأول بالخيول العربية الأصيلة بسباق هانديكاب لمسافة 1400 متر، تنافس فيها «أسماء» الفائزة في داكس بفرنسا، ورفيق إسطبلها «مجدي» الفائز في مضمار العين، وينافسهم «أيه إف رامي» الفائز في أبوظبي، و«جاب محنة» الفائز بمضمار العين.

ويدفع المضمار الأصفر بثنائي في الشوط السادس لمسافة الميل، يتقدمها «بشوش» الفائز مرتين في بريطانيا، و«سيوف» الفائز في مضمار ميدان، وهناك «وايلد لايون» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، إلى جانب «داون أون دا بايو» و«ويسترن سيمفوني».

ويشهد الشوط السابع سباق سرعة «هانديكاب» لمسافة 1200 متر مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «ليدنج سبيريت»، الذي يسعي لإضافة أول فوز رملي له في مضمار ميدان بعد تألقه على العشب، فيما يشارك «ماجيك بيتيشن» الفائز على ذات المضمار والمسافة، ويمثل المضمار الأصفر كل من «موثوق»، الفائز في مشاركته الوحيدة في مضمار جبل علي، و«فاتك» القادم من بريطانيا. وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المبتدئة في سن السنتين، أبرزها «شمردية»، التي ركضت في بريطانيا، وهناك ثنائي، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة «السيف» و«قاصد» للمدرب مايكل كوستا.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة الميل منافسة قوية بين الخيول في سن ثلاث سنوات، أبرزها «جولدن سبيتش»، و«أليمينتو»، و«نيفرشو ويكنس».

ويتصدر «وايلد هيركين» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور وبقيادة أدري دي فريز، ترشيحات الشوط الثالث الممتد لمسافة الميل – هانديكاب، وينافسه «بيرفكت بالانس» الفائز في مضمار الشارقة وهناك «ميامي» الفائز في مضمار العين.

ويسعى «إل باتريوتا»، الفائز في مضمار ميدان لمسافة 1900 متر، لتكرار عروضه الجيدة والبحث عن فوز جديد، وينافسه «بوك ريفيو»، الفائز في مضمار ميدان بأسلوب مميز وبفارق كبير، وأبرز الخيول المنافسة «ستورمي أوشن» و«ليجند أوف كان».

ويتصدر «فايت زون» الترشيحات في الشوط السابع – هانديكاب لمسافة 1400 متر، وهو فائز على الأرضيتين الاصطناعية والعشبية في بريطانيا، وينافس بقوة «شيك هاند»، الفائز بسباق مبتدئة على ذات المضمار والمسافة، ويشكل «سديد» تهديداً حقيقياً، نظراً لخبرته ونتائجه التي يحققها في العادة في مضمار ميدان، وهناك صاحب الوزن الخفيف «أتلانتيك سكاي».