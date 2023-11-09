«الأبيض».. صفوف مكتملة في «تدريب الجماهير»

مراد المصري (دبي)

خاض منتخبنا الوطني تدريباً مفتوحاً أمام الجماهير ووسائل الإعلام، أمس، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، بصفوف مكتملة بعد انضمام لاعبي العين والشارقة عقب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا مطلع الأسبوع الجاري.

جاءت الأجواء حماسية مع حضور عدد من الجماهير على المدرجات لتحفيز اللاعبين، الذين بادروهم التحية بدورهم قبل بداية الحصة التدريبية، ثم انطلقت التحضيرات بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي يركز في الوقت الحالي على رفع الانسجام بين اللاعبين تمهيداً لخوض مواجهتي نيبال والبحرين يومي 16 و21 نوفمبر الجاري في انطلاق مشوار منتخبنا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يصل منتخب نيبال إلى الدولة الأحد المقبل، على أن يخوض تدريباته على استاد نادي شباب الأهلي في العوير. واعتمد منتخبنا يوم 19 الجاري موعداً للسفر إلى البحرين عقب مواجهة نيبال على استاد آل مكتوم بدبي.

وأكد المدرب بينتو، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أن هدفه يكمن في إعادة الثقة وإيمان الجماهير بالمنتخب من خلال مواصلة النتائج الإيجابية، والعمل بجد من قبل المجموعة الحالية. ووجَّه النداء لمشجعي «الأبيض» للوجود على المدرجات في المباريات المقبلة بوصفه عاملاً مهماً للغاية لجعل اللاعبين يؤدون بشكل أفضل مقارنة مع خوض المباريات أمام مدرجات فارغة في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى المونديال، وقال: «صحيح أن عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم زاد، لكن كما نحن نتطلع لحصد إحدى بطاقات التأهل فإن بقية المنتخبات تفكر بالطريقة نفسها أيضاً، لسنا المفضلين بالنظر لنتائج التصفيات في المرات السابقة، لكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل وهو ما قلته سابقاً في أول مؤتمر لي كمدرب هنا، الفرصة قائمة وكبيرة هذه المرة، لكنها بحاجة للعمل من أجل تحقيق ذلك».

وتابع «مباراة نيبال مهمة لأنها الأولى في مشوار تصفيات المونديال، وتقام على أرضنا، وهذا التدريب الأول الذي نخوضه بصفوف مكتملة بعد مباريات دوري أبطال آسيا، وأشعر بالرضا من التزام اللاعبين وسعيهم الجاد لتحقيق النقاط الثلاث». واعتبر المدرب أنه من الطبيعي في الوقت الحالي مواصلة العمل للتأقلم مع أسلوب المنتخب، وقال «حظينا بمعسكرات تدريب مختلفة في الأشهر الماضية، وخضنا مباريات ودية، لكن هذه المرة أمامنا وقت أكبر للتحضير، ونخوض مباراتين وديتين، والأمور تسير بشكل جيد وهناك العديد من الجوانب التي نعمل على تطويرها، والأشهر الأولى مع المنتخب كانت جيدة بشكل عام».