البرازيلي ألميدا: أبوظبي تُقدم تجربة رائدة جديرة بالاهتمام

أبوظبي (وام)

أكد البرازيلي كايو ألميدا، الفائز بذهبية فئة الأساتذة في «وزن 77 كجم»، بالنسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، أن الأكاديمية التي قام بتأسيسها في مدينة «ساو باولو» البرازيلية، تسهم في اكتشاف المواهب، وتعزز فرص نجاح مشروعه المستقبلي لصناعة الأبطال في هذه اللعبة.

وأثنى ألميدا على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في إقامة بطولات الجو جيتسو العالمية، ومنح الفرصة للاعبين واللاعبات، لمعانقة الألقاب، وتطوير قدراتهم، في هذه الرياضة المثيرة للاهتمام.

وأوضح: «في كل مرة تقدم لنا أبوظبي تجربة رائدة جديرة بالاهتمام، ويكفي أن تشاهد أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، لتدرك بسهولة أن هناك ما يستحق بذل أقصى الجهود للفوز، من خلال هذه البطولات القوية، وأشعر بأنني في الطريق الصحيح بعد حصولي على الذهبية في هذه النسخة».

وقال ألميدا إن أكثر التحديات التي واجهته في رياضة الجو جيتسو تتمثل في توفير الوقت المناسب للاهتمام بشؤون عائلته، وفي الوقت نفسه إجراء التدريبات في الأكاديمية، خاصة أن زوجته كانت ترى بأن التركيز يجب أن يكون مناصفة بين مسؤولياته العائلية والتدريبات.