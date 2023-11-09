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الرياضة

العامري.. مسيرة طويلة مع «عالمية أبوظبي للجو جيتسو»

خالد العامري
10 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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يحرص الإماراتي خالد العامري، لاعب الجو جيتسو، على المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، منذ النسخة الثالثة للبطولة وحتى النسخة الحالية، وقال العامري: «أحرص منذ 13 عاماً، على التواجد في البطولة، ويمثل التتويج بالميدالية الذهبية أكبر تحد لمشاركتي فيها».
وأضاف: «برغم بعض التحديات التي واجهتها، فإن إصراري على تحقيق هدفي جعلني أواصل حتى النسخة الحالية».
ويطمح العامري، المتوج بذهبية تحت 17 سنة في نسخة 2012 من البطولة، وبرونزية 2019، في تكرار التتويج بالميدالية الذهبية ولكن في فئة المحترفين.
وأضاف: «في بعض الأوقات، التي لم أتمكن فيها من تحقيق أي ميدالية، كنت أتوقف، وأفكر في مسألة الاستمرار باللعبة، ولكن حبي للجو جيتسو، كان دافعاً للمواصلة والحفاظ على المشاركة في أكبر وأهم بطولة عالمية في رياضة الجو جيتسو».
وأشار إلى أن بدايته مع الجو جيتسو كانت في عام 2007 في المدرسة، لينتقل بعد ذلك إلى مراكز التدريب، وكذلك نادي بني ياس، حيث خاض العديد من المشاركات.

خالد العامري
الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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