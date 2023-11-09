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الرياضة

زايد الكثيري: «فالكم الرابعة» و«ثنائية الذهب»

زايد الكثيري
10 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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عبّر زايد الكثيري بطل العالم، الحائز ذهبية وزن 56 كجم في بطولة العالم، عن سعادته البالغة بالصعود لنهائي الوزن نفسه للحزام الأسود في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وقال الكثيري بعد الفوز على البرازيلي سامات في نصف النهائي: «سعادتي لا توصف بهذا الإنجاز الكبير، لاسيما وأن مواجهة النهائي سوف تكون تاريخية، لاسيما وأن الفوز بالذهب يعني التتويج بالذهبية الرابعة في عالمية أبوظبي، كما أنه يعني الجمع بين ذهبية الحزام الأسود لبطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وهو إنجاز إماراتي لم يسبق تحقيقه».
وأضاف: «شكراً للجماهير الكبيرة التي ساندتني في مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي بصالة مبادلة أرينا، مؤكداً أن الدعم الجماهيري كان له بالغ الأثر في التحفيز وتحقيق الانتصارات، واعداً الجماهير بالتحليق بالذهبية الرابعة وقال: «فالكم الرابعة» بإذن الله، ليواصل الجو جيتسو الإماراتي تحقيق الإنجاز تلو الآخر، وكتابة التاريخ على أرضه وبين جماهيره».
وأكد أنه استعد لمنافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بشكل قوي للغاية، من خلال تدريبات قوية ومستمرة، موجهاً الشكر إلى القائمين على تنظيم البطولة، لاسيما اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مؤكداً أن التنظيم أكثر من رائع، وهو أمر ليس غريباً على أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية وعاصمة الجو جيتسو العالمية، التي عودت العالم على الإبهار والتميز في مختلف الأحداث والبطولات الكبرى التي تستضيفها على أرضها.
وطالب الكثيري جماهير الإمارات بالحضور خلال نهائيات اليوم، لاسيما وأنه اليوم الأخير للبطولة، مؤكداً أن المساندة الجماهيرية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحقيق «عيال زايد» للإنجازات اليوم وحصد الذهب على بساط بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو البطولة الأهم والأكبر في عالم هذه الرياضة النبيلة، مشدداً على نيته حصد الذهب في نهائي اليوم وكتابة تاريخ جديد للاعب الإماراتي في عالم الجو جيتسو في ظل الدعم الكبير وغير المحدود من القيادة الرشيدة، التي توفر كل سبل النجاح لأبناء الوطن في مختلف المجالات، سواء الرياضية أو المجالات الأخرى التي تخدم المجتمع الإماراتي بشكل خاص والعالم بشكل عام.

زايد الكثيري
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بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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