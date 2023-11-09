عالمية أبوظبي للجو جيتسو.. تألق أبطال الإمارات في فئة المحترفين للحزامين «البنفسجي والبني»

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد اليوم التاسع من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الـ (15) التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نهائيات الحزامين البنفسجي والبني والتصفيات التأهيلية لنهائي فئة الحزام الأسود، والتي تخللتها نزالات قوية ومنافسة محتدمة بين الأبطال لاعتلاء منصة التتويج والظفر بالذهب، وسط أجواء غير مسبوقة من الحماس والتشويق والحضور الجماهيري.

حضر المنافسات، عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعبدالله عبدالكريم الريسي، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري لوكالة أنباء الإمارات، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة والشريكة.

وعلى صعيد نتائج فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، تمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية من تحقيق المركز الأول، وحلت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية في المركز الثاني، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

ويقول محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «قدّم أبطال الأحزمة البنفسجي والبني والأسود أداء متميزاً، استمتعنا من خلاله بمجموعة من النزالات القوية، وبرز بشكل خاص عدد من أبناء وبنات الوطن الذين أبدعوا وحصدوا الميداليات الملونة».

أضاف: «أبارك لأبطالنا الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، عمر ومحمد السويدي، ومحمد سعيد الكتبي، وسعيد الكبيسي، وأسماء الحوسني، وحصة الشامسي، وهذا نتاج عملهم المتواصل واجتهادهم في التدريبات والتحضير الأمثل لهذا الاستحقاق المهم، وأنا على ثقة بأن هذا الجيل الذهبي لرياضة الجو جيتسو الإماراتية سيواصل تحقيق الإنجازات المشرّفة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي توفر لأبنائها كل عناصر النجاح والتفوق القاري والدولي، والمتابعة الحثيثة للاتحاد، الحريص على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة إلى واقع ملموس».

وتابع: «أهنئ بطلينا زايد الكثيري الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أوّل لاعب إماراتي يفوز بذهبية الحزام الأسود في نسخة العام الماضي، وخالد الشحي الذي شق طريقه إلى نهائيات الحزام الأسود، ونتمنى لهما كل التوفيق في النهائيات وكتابة فصل جديد من الإنجازات الإماراتية التاريخية».



إصرار وعزيمة

وتمّكن البطل عمر السويدي، لاعب نادي بني ياس، من تحقيق إنجاز رائع، ليحصد ذهبية المحترفين فئة الحزام البني وزن 56 كجم، في تأكيد جديد على موهبته الكبيرة، وتتويجاً لسلسلة إنجازاته الأخيرة، لا سيما مع المنتخب الوطني في بطولة العالم للجو جيتسو و«آسياد الصين».

وقال اللاعب: «نزال نصف النهائي مع زميلي ذياب النعيمي كان من الأروع، نجحنا في تقديم أداء يليق بجو جيتسو الإمارات، والوطن هو الفائز الأول والأخير، سعيد بهذا الإنجاز وأعتزم مواصلة بذل ما في وسعي لتحقيق المزيد من التقدم، فهذا ما تعلمته من قيم رياضة الجو جيتسو، وأبرزها التحلي بالعزيمة والإصرار حتى آخر لحظة، والاستفادة من الأخطاء والتجارب، لذا أثق بأنني سأحصد مزيداً من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة».



المنصة الأبرز

وأشار اللاعب البرازيلي فيليبي فيرنانديز من أكاديمية كوماندو جروب، الذي حصد ذهبية فئة الحزام البنفسجي وزن 62 كجم، إلى أنه فخور بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية التي يعتبرها المنصة الأبرز لتعزيز مسيرته الرياضية، لاسيما في ظل ما تشهده من تطور ونمو عاماً بعد عام.

وقال: «لم يكن الطريق ممهداً إلى منصة التتويج، فقد خضت نزالاً صعباً في نصف النهائي أمام بطل أنجولا، تطلّب مني الكثير من الصبر والتركيز، وسعيد جداً بهذا الإنجاز، ودون شك تتصدر البطولة أولوية المشاركة لدى أبرز لاعبي العالم، ويسرني حقاً وجود بطولة عالمية بهذا المستوى لأنها تمنح رياضيي اللعبة منصة كبيرة تجمعهم تحت مظلة واحدة. أكثر ما أحبه في هذه البطولة أنها لا تتوقف عن إبهارنا، حتى أصبحنا نترقب ما ستقدمه لنا في كل نسخة جديدة، لذا بالتأكيد لن أضيع فرصة المشاركة في البطولة كل عام».



اختبار حقيقي

أشارت اللاعبة الروسية ألكساندرا بليماشوفا من أكاديمية «تسونامي روس» في روسيا، التي تم تتويجها بفضية الحزام البنفسجي وزن 70 كجم، إلى أنها في كل عام تنتظر بفارغ الصبر موعد بطولة أبوظبي العالمية لأنها تمثل قمة فعاليات الجو جيتسو العالمية، وتحظى بميزات لا توجد في أي بطولة عالمية أخرى، وتشهد مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الجو جيتسو من مختلف أنحاء العالم، بما يجعلها اختباراً حقيقياً لقدرات اللاعبين ومستوياتهم.

وقالت: «أركز دوماً على تحدي نفسي عبر خوض أقوى النزالات مع أفضل اللاعبات في العالم، خضت عدداً من النزالات التي تطلبت مني مجهوداً بدنياً كبيراً، وتكتيكاً خاصاً في إدارة النزال، ناهيك عن الحضور الجماهيري الكبير ومكانة البطولة والاهتمام العالمي الذي تتمتع به، بالإضافة إلى أنها تقدم جوائز نقدية مجزية، ما يمنح الرياضيين في مختلف أنحاء العالم دافعاً فائقاً لمواصلة التدريب وتطوير مهاراتهم، وتضفي على البطولة مزيداً من التنافسية. في الواقع لا يسعني إلا أن أشكر أبوظبي والجهات القائمة على رياضة الجو جيتسو فيها على كل ما يقدمونه لنا ولهذه الرياضة».



حضور أفريقي

قال روي كاردوزو، مدرب أكاديمية زد وان في أنجولا: «نشارك للعام الثاني على التوالي في بطولة أبوظبي العالمية، حيث نجح لاعبونا حتى الآن في تسجيل أداء جيد وحصدوا ذهبية وفضيتين. ولمسنا في نسخة هذا العام تقدماً ملحوظاً في مستوى اللاعبين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، ما ساهم في رفع مستوى التحدي أمام لاعبينا».

ويضيف: «تشهد رياضة الجو جيتسو نمواً متسارعاً في أنغولا، كما نتصدر التصنيفات على مستوى قارة أفريقيا، ونمتلك 20 أكاديمية جو جيتسو متخصصة. وقد قضينا أوقاتاً ممتعة في أبوظبي التي يتمتع أهلها بكرم الضيافة وحفاوة الترحيب».



فرصة فريدة

أفاد مارسيلو لارا، الذي حضر البطولة برفقة زوجته مانسويل بيريرا لتشجيع ابنهما اللاعب كريستيانو لارا المشارك في منافسات الحزام البنفسجي للمحترفين بوزن 69 كجم، ويمثل أكاديمية كوماندو جروب: «يشارك ابني للمرة الرابعة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وهي تمثل فرصة لا تضاهى لإبراز قدراته وحصد ثمار تدريباته، والتزامه على مدار عام كامل».

وأضافت بيريرا: «بذل ابني جهوداً كبيرة في التدريب والتحضير للبطولة، ونحن هنا لنظهر له مدى دعمنا له في اتباع شغفه وممارسة رياضته المفضلة. ولحسن حظنا أننا نعيش في أبوظبي، عاصمة الجو جيتسو العالمية، والتي تمنحه المنصة الأفضل لتحقيق طموحاته ورسم مسيرة رياضية مميزة».



موعد مع التاريخ

يستعد البطل زايد الكثيري للدفاع عن لقبه الذي حققه في نسخة العام الماضي من البطولة بحصوله على ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 56 كجم، ويقول: «أعددت العدة للنزال النهائي اليوم أمام منافس قوي هو البرازيلي يوري هندريكس، وأثق من قدرتي على تقديم أداء يواكب الطموح في تحقيق إنجاز جديد لي ولدولة الإمارات، خصوصاً أنني أخوض النزال في أرضي وأمام جمهوري».

بدوره، يقول البطل خالد الشحي، الذي يواجه البرازيلي المتمرس ميريان ألفيس في نهائي الحزام الأسود وزن 62 كجم: «إنها واحدة من اللحظات التاريخية التي أنتظرها بفارغ الصبر، ولقد استعددت جيداً لهذا النزال المهم في مسيرتي. لقد درست المنافس بشكل جيد ومتفائل في تحقيق نتيجة جيدة وإنجاز جديد أهديه إلى الوطن قيادة وشعباً».



اليوم الختامي

تقام اليوم نهائيات الحزام الأسود، بحضور مجموعة من الأبطال والبطلات من مختلف الدول، وعلى رأسها الإمارات والبرازيل والولايات المتحدة والبرتغال والفلبين وروسيا، وللمرة الأولى تشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو إقامة منافسات نهائي الحزام الأسود في الفترة المسائية، وذلك ابتداء من الساعة 6-9 مساء، حيث يلي ذلك مراسم تتويج الأبطال.