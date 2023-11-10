محاولات سعودية لضم مودريتش في «الشتاء»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن ريال مدريد الإسباني مدد عقد نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي حتى صيف 2024، إلا إن دور هذا «المايسترو» تقلص كثيراً، ولم يلعب أساسياً إلا في 6 مباريات من 16 مباراة بمجموع 617 دقيقة، بعد أن كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني يعتمد عليه اعتماداً كلياً في الموسم الماضي.

ولعب مودريتش دوراً «تكتيكياً» مهماً في «الريمونتادا» أمام برشلونة في «كلاسيكو الأرض»، عندما نزل في شوط المباراة الثاني، وأسهم في تحويل الهزيمة إلى فوز2-1.

ورغم ذلك، فإن مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 2018، بعد دوره المؤثر مع منتخب بلاده وقيادته للمباراة النهائية، لم يكن سعيداً خلال وجوده مؤخراً في كرواتيا مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الأخيرة بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية»، حسبما أكدت وسائل الإعلام الكرواتية لاحقاً، بل صرح وقتها علانية بأنه غير راضٍ عن الفترة التي يلعبها في مبارياته مع «البلانكوس» وأبدى إستياءه الشديد تجاه ذلك.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، الذي يعمل بشبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» إن هذا الوضع الذي يعيشه مودريتش شجع ناديين سعوديين «الهلال والاتحاد» على معاودة الاتصال به من أجل محاولة ضمه خلال «الميركاتو الشتوي» المقبل، بعد أن كان رفض عقداً خيالياً للعب في الدوري السعودي الصيف الماضي.

ويكثف الناديان السعوديان جهودهما من أجل الفوز بضمه، غير أنهما سيكونان بحاجة إلى الحصول على موافقة ريال مدريد في حال رحيله في الشتاء، على عكس الحال في الصيف الماضي عندما كان من حقه الرحيل «مجاناً» بانتهاء عقده.

وذكرموقع «جول العالمي» إن إصابة متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني وابتعاده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، قد تكون سبباً في تقليل مخاوف مودريتش من عدم اللعب لفترات طويلة، إذ أن الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا سيلعب في الارتكاز بوسط الملعب، وستكون فرصة مودريتش في اللعب أساسياً أكبر، أو على الأقل بالتناوب مع الألماني توني كروس.

وأضاف الموقع إنه لهذا السبب، قد يؤجل مودريتش فكرة رحيله إلى نهاية الموسم الحالي 2023-2024، غير أن الشيء المؤكد أن الناديين السعوديين لم يفقدا الأمل، وكل منهما يرصد مبلغاً كبيراً لإقناع مودريتش بالرحيل هذا الشتاء.