«مدن عجمان» مع البحرين.. والغندري خارج قائمة تونس

رضا سليم (دبي)

يتوجه علي مدن لاعب فريق عجمان إلى البحرين للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعداداً لخوض مباراتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، حيث يلتقي مع منتخب اليمن في الجولة الأولى يوم 16 نوفمبر في مدينة أبها السعودية، على أن يستضيف منتخب الإمارات في الجولة الثانية يوم 21 نوفمبر على استاد البحرين الوطني، بعدما قام الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي باستدعاء اللاعب.

ورغم أن مدن أهدر ركلة جزاء في المباراة الأخيرة أمام الوحدة، والتي كانت تكفي لتحقيق التعادل والخروج بنقطة إلا أن اختيار اللاعب جاء مُنصفاً، بعدما قدم مستوى مميزاً مع الفريق في المباريات السابقة للدوري، ولعب 604 دقيقة في 7 مباريات وسجل هدفين.

في الوقت نفسه، خرج نادر الغندري مدافع «البرتقالي» من حسابات الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة المدرب جلال القادري الذي أعلن القائمة استعداداً لمواجهتي ساوتومي ومالاوي ضمن تصفيات كأس العالم المحدد لهما 17، 21 نوفمبر، ولا يوجد فيها من «دورينا» سوى فراس بالعربي.

ورغم أن الاتحاد التونسي خاطب نادي عجمان بانضمام اللاعب في حال اختياره من قبل الجهاز الفني، ويأتي عدم اختيار الغندري في قائمة نسور قرطاج نظراً للإصابة التي لحقت به وتسبب في غيابات 3 مباريات عن الفريق، وشارك فقط في جزء من مباراة الوحدة الأخيرة بالدوري.

من ناحية أخرى، يواصل عجمان التدريبات خلال فترة توقف الدوري في حضور خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من الأعضاء، لمساندة الفريق في المرحلة المقبلة خاصة أن عجمان لم يحقق الفوز من بدية الموسم حتى الآن، ويحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، إلا أن الجهاز الفني يدرك أن تحقيق فوز واحد سيخرج الفريق من القاع، وقد يدفع به مركزين إلى الأمام في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال فترة التوقف لوضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة خورفكان في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، يوم 26 نوفمبر الجاري.